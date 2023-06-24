«Мятежникам не может быть никакого оправдания»: воронежский губернатор поддержал Путина

Скриншот видео Правительства Воронежской области

После выступления президента РФ Владимира Путина по поводу вооруженного мятежа 24 июня 2023 года губернатор Воронежской области выступил с заявлением. Он поддержал главу государства и обратился к своим землякам.

- Уважаемые воронежцы, дорогие земляки. Сегодня ночью группа вооруженных людей, совершила действия, которые выходят за рамки правового поля, здравого смысла и человеческого сознания. Мятежникам не может быть никакого оправдания. Любые попытки нарушить Конституцию РФ и закон будут пресечены и потерпят неудачу. Никакие обстоятельства не в силах заставить нас усомниться в верности курса, которым ведет Россию наш президент, - призвал губернатор.

Он попросил жителей региона не поддаваться провокациям и антизаконным призывам.

- Не сомневаюсь, что жители Воронежской области поддерживают верховного главнокомандующего, органы военного управления и всю Российскую армию. Давайте сохранять разум и спокойствие, - подчеркнул Александр Гусев.

Напомним, в Воронежской области введен режим КТО. В связи с этим перекрыты автодороги, проводится досмотр машин и отменены массовые мероприятия.

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