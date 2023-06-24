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Общество24 июня 2023 11:05

«Мятежникам не может быть никакого оправдания»: воронежский губернатор поддержал Путина

В регионе введен режим контртеррористической операции
Ирина ШАБАНОВА
Скриншот видео Правительства Воронежской области

Скриншот видео Правительства Воронежской области

После выступления президента РФ Владимира Путина по поводу вооруженного мятежа 24 июня 2023 года губернатор Воронежской области выступил с заявлением. Он поддержал главу государства и обратился к своим землякам.

- Уважаемые воронежцы, дорогие земляки. Сегодня ночью группа вооруженных людей, совершила действия, которые выходят за рамки правового поля, здравого смысла и человеческого сознания. Мятежникам не может быть никакого оправдания. Любые попытки нарушить Конституцию РФ и закон будут пресечены и потерпят неудачу. Никакие обстоятельства не в силах заставить нас усомниться в верности курса, которым ведет Россию наш президент, - призвал губернатор.

Он попросил жителей региона не поддаваться провокациям и антизаконным призывам.

- Не сомневаюсь, что жители Воронежской области поддерживают верховного главнокомандующего, органы военного управления и всю Российскую армию. Давайте сохранять разум и спокойствие, - подчеркнул Александр Гусев.

Напомним, в Воронежской области введен режим КТО. В связи с этим перекрыты автодороги, проводится досмотр машин и отменены массовые мероприятия.

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