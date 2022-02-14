5 некультурных скандалов Воронежа

На оперу "Дон Жуан" потратили 9 млн, что возбудило общественность Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Культурная жизнь Воронежа в эпоху пандемии сильно сократилась, потеряв регулярность из-за постоянных закрытий в связи с всплесками заболеваний – не проводится множество фестивалей (во избежание создания условий для скученности людей), меньше стало премьер, да и они проходят в скромных масштабах. В общем, тишь. Но даже в коронавирусные времена в культурной сфере вдруг забил скандальный фонтан...

Скандалы в такой красивой отрасли как культура нет-нет да случаются. «Комсомолка» вспомнила самые громкие за последние годы.

ПЕТИЦИЯ В ЗАЩИТУ ГЛАВНОГО РЕЖИССЕРА ТЮЗА

В январе 2022 года общественность написала петицию в поддержку главного режиссера ТЮЗа Вадима Кривошеева, которого департамент культуры решил перевести в просто режиссеры-постановщики, отдав бразды правления в театре свежепринятому худруку Евгению Кочеткову.

«Мы никого не хотели обидеть! Но ТЮЗу нужна новая концепция, которая выведет его из стагнации», объясняла кадровые рокировки воронежский культурный министр Мария Мазур. Действительно, ТЮЗ давно нигде не звучал – ни громких премьер, ни премий, сами артисты жалуются, что и в фестивалях давно не участвовали… В общем, внутренний рабочий процесс: когда нет результата – ожидаемо начинается перестановка. Если хотят этот результат получить.

Зачем делать хайп на обыденной внутренней ситуации? Видимо, соскучились воронежцы на карантине по сильным эмоциям раз не могут их получить на представлениях…

Мария Мазур объяснила, что ТЮЗу нужен новый концепт Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В ОПЕРНОМ ТРЕБОВАЛИ ОТСТАВКИ ХУДРУКА

В 2016-м скандалы - и по финансовым, и по творческим разногласиям – сотрясали театр оперы и балета. Началось с конфликта оперной труппы с худруком Андреем Огиевским Бунт созрел еще в конце года: девять вокалистов 31 декабря написали коллективное заявление об уходе. А 13 января восемь из них дали большую пресс-конференцию, на которой обвинили Андрея Огиевского в непрофессионализме.

Артисты жаловались на низкие зарплаты (средняя 13 тысяч рублей), «несправедливую» систему коэффициентов, непонятное распределение на роли в опере «Дон Жуан». Собирались голодать! «Бунтари» говорили, что разрешить конфликт миром просто не могут - администрация ТОБ не слушает их доводов и вообще не идет на контакт...

Осенью того же года бунт подняла труппа хора. Претензии почти те же: мизерные зарплаты, несправедливое, по мнению артистов, увольнение главного хормейстера Владимира Кушникова за то, что не позволил хору открывать рот под фонограмму на праздновании Дней славянской письменности, невнимание к артистам руководства театра.

Скандал кое-как потушили. Но худрук Андрей Огиевский через год... сам уволился.

Андрей Огиевский Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БАСНОСЛОВНЫЙ БЮДЖЕТ «ДОН ЖУАНА»

Организационные «терки» в оперном разбавил творческо-денежный скандал с «Дон Жуаном». Неоднозначную реакцию общественности вызвала сумма на ее подготовку – 9 млн. Костюмы и декорации делали в Москве, привлекали каскадера для постановки поединков и учителя итальянского для аутентичного произношения. После премьеры общественность посчитала, что переплатили – ничем не уступающее оформление можно было сделать и в воронежских цехах, только в разы дешевле.

Но прибыль от постановки была: блистательный баритон Игорь Горностаев за партию Лепорелло получил национальную премию «Онегин».

Игорь Горностаев в роли Лепарелло в опере "Дон Жуан" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДОРОГО 7 МЛН ЗА ПРЕСТИЖ ВОРОНЕЖА ИЛИ НЕ ДОРОГО?

В 2018-м скандал случился в начале восьмого Платоновского фестиваля. Форум искусств открылся премьерой специально поставленного для Платоновфеста спектакля «100% Воронеж». Глава региона Александр Гусев посчитал, что 7 млн рублей на документальный проект слишком дорого, посетовав журналистам, что немецкие постановщики получили 3,5 млн рублей, «но каждый из вас написал бы не хуже диалоги».

100% Воронеж Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На этот пассаж красиво ответил Михаил Бычков. Худрук Платоновфеста сказал, что нельзя даже сравнивать эффект от премьеры в виде поднятия престижа Воронежа в мировом культурном пространстве (именно наш город из всей России, а не Москва или Санкт-Петербург, пополнил список мировых столиц, про которые поставили подобные спектакли) с выступлением звездной пары Ковальчук-Чумаков, которые за те же деньги в течение часа выступали на Рождественском вечере в правительстве региона.

Михаил Бычков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Никакого гонорара в размере 3,5 миллионов режиссеры не получали. Александру Викторовичу дали неточную информацию, - отметил Михаил Бычков. - Что входит в тот гонорар, который мы перешлем компании Rimini Protokoll? Авторские отчисления за концепцию, звуковое оформление (шумы города, фонограмма) и сценографию (графика, трибуны, верхняя точка трансляции, видеооформление), режиссуру - это же все интеллектуальная собственность, за это мы платим деньги. Также еще есть световое оформление (партитура и ее адаптация под данную площадку, установка). Люди здесь жили две недели, пока ставили спектакль, - это суточные. Все это вместе стоит 2,5 миллиона рублей. Кстати, для сравнения напомню, что гонорар Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, которые в середине января выступили в течение часа на губернаторском благотворительном балу для нашей элиты, составил 2,7 миллиона рублей... А цифра больше 3 миллионов рублей за спектакль "100% Воронеж" появилась потому, что мы еще выплатим гонорары участникам постановки, отчисления с этих гонораров, оплатим работу музыкальной группы. Но компания Rimini Protokoll со всеми отчислениями и видами работ получит 2,5 миллиона.

Был ли эффект от потраченных средств кроме мировой известности? Был – эксперты оценили концепт постановки и включили «100% Воронеж» в номинацию на национальную премию «Золотая маска».

ВОРОНЕЖСКИЙ ПУЛЬС ЗА 8 МЛН

Самый громкий скандал в культурной сфере Воронежа разжег своими действиями одиозный культуртрегер Эдуард Бояков. Началось все с благого в общем-то проекта: в декабре 2012-го губернатор Алексей Гордеев заказал человеку-оркестру Боякову (он известный создатель фестиваля «Золотая маска», театра «Практика», «мутитель» культурной революции в Перми etc) с его ого-го какими обширными культурными связями исследование местной культурной среды. С целью ее развить и оздоровить.

Масштабное исследование «Воронежский пульс» (этакий анализ культурных черноземов) получился весьма спорным, а, по мнению местных экспертов, попросту сырым и поверхностным. Некоторые прямо называли его «филькиной грамотой». Талмуд аж о 470 страницах, но во многих статьях бояковские спецы просто «плавали» в теме. Конструктивных предложений было мало, больше смешных (к примеру, сделать символом столицы Черноземья дождевого червя - по прямой аналогии с черноземом). Некоторые деликатно назвали большую часть доклада пустым академизмом. По мнению местных экспертов, заезжие спецы проявили некомпетентность, просто задокументировав факты, которые и без того известны воронежцам. Выводы в части спорта раскритиковали воронежские спортивные чиновники. С анализом дел в филармонии не согласился ее директор. Руководитель оперного театра Игорь Непомнящий и вовсе назвал главу о ТОБ «необъективной картиной с элементами вранья».

Словом, на что авторы исследования потратили четыре месяца и восемь миллионов рублей — осталось загадкой.

- Не стоило поручать доклад человеку, который как минимум 40 лет не жил в культурной среде Воронежа, - отметил в сентябре 2013-го в интервью «КП» Лев Кройчик, доктор филологических наук, профессор ВГУ. - Ошибка Боякова в том, что он использовал в качестве экспертов людей, далеких от воронежской культуры. Можно было и здесь найти независимых специалистов, которые сделали бы это лучше. Вот что он мог сделать, так это представить свою концепцию развития региональной культуры, но не более. И заказывая такое исследование, нужно было ориентироваться не на сумму. Этим деньгам можно было бы найти лучшее применение, потратив их на развитие той же культуры. А в этом случае воронежская культура от доклада ничего не выиграла...

Бояков обещал доработать «Воронежский пульс», но не выполнил обещание.