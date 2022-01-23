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Звезды23 января 2022 9:28

Воронежцы написали петицию против увольнения главного режиссера ТЮЗа Вадима Кривошеева

Чиновники регионального департамента культуры указали ему на дверь после назначения худруком Евгения Кочеткова
Олег КУЗНЕЦОВ
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принтскрин петиции.

принтскрин петиции.

Фото: другой источник.

На портале change.org создали петицию в защиту бывшего главного режиссера театра юного зрителя Вадима Кривошеева. Он вынужден был уйти со своего поста после назначения художественным руководителем Евгения Кочеткова.

В петиции отметили, что не понимают логики назначения на пост худрука «варяга с с непонятной репутацией и одной сомнительной режиссерской работой». И требуют от департамента культуры сохранить прежний статус-кво. То есть, поменять кадровые решения, отставить от должности Кочеткова и вернуть на пост главного режиссера Вадима Кривошеева.

На 12.00 воскресенья, 23 января, петицию подписали 248 человек.

Вадим Кривошеев работал в театре юного зрителя с 2000 года. Сначала как актер, в 2012 году он начал ставить спектакли, в 2015-м занял должность главного режиссера. Параллельно участвовал в спектаклях Камерного театра, но потом сосредоточился на руководящей работе в ТЮЗе.

Евгений Кочетков учился на режиссерском факультете РАТИ-ГИТИС – в мастерской Иосифа Райхельгауза. Девять лет работал режиссером-постановщиком Московского театра «Школа современной пьесы. Был лауреатом фестиваля моноспектаклей МОНОфест (Пермь) в номинации «Лучшая работа режиссера» за спектакль «Последняя лента Крэпа» (2019) по пьесе Беккета. В ТЮЗе пока поставил один спектакль «У ковчега в восемь».