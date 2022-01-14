В Воронежский ТЮЗ назначили худрука

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 14 января в Воронежском театре юного зрителя появился новый художественный руководитель. На эту должность назначили Евгения Кочеткова, сообщил региональный департамент культуры. Напомним, Кочетков в конце 2021 года поставил в театре спектакль «У ковчега в восемь».

Директор Воронежского ТЮЗа Андрей Васильев отметил, что театр давно нуждается в новой творческой энергии.

- Евгений - искренний и энергичный человек. Ему удалось найти нужные интонации и организовать продуктивный диалог с труппой, - уверен директор.

Евгений Кочетков учился на режиссерском факультете РАТИ-ГИТИС – в мастерской Иосифа Райхельгауза. Девять лет работал режиссером-постановщиком Московского театра «Школа современной пьесы», а также был режиссером-координатором программы «Класс молодой режиссуры» и драматургического конкурса «Действующие лица». Лауреат фестиваля моноспектаклей МОНОфест (Пермь) в номинации «Лучшая работа режиссера» за спектакль «Последняя лента Крэпа» (2019) по пьесе Беккета. Участник многочисленных театральных фестивалей.

- В процессе создания спектакля «У ковчега в восемь» я увидел потенциал труппы и надеюсь, мне хватит опыта раскрыть творческие способности не только молодого поколения, но и заинтересовать работой более зрелых артистов, - отметил Евгений Кочетков.