Департамент культуры об отстранении главного режиссера воронежского ТЮЗа: "Никто никого не хотел обидеть"

Глава департамента культуры Воронежской области Мария Мазур Фото: Ярослав ИВАНОВ

26 января руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур пояснила позицию ведомства в ситуации с отстранением от должности главного режиссера ТЮЗа Вадима Кривошеева. Напомним, в театр 14 января назначили худрука – молодого столичного режиссера Евгения Кочеткова. В связи с этим в интернете появилась петиция к департаменту (ее якобы создали воронежские зрители) с просьбой вернуть Кривошеева. Мазур отметила, что «цели кого-то обидеть не было». И рассказала предысторию: в 2021 году в департамент обратилась инициативная группа ТЮЗа с просьбой обратить внимание на развитие театра.

- Зачитаю: «Возобновить должность художественного руководителя с его прямым подчинением департаменту, перемены давно назрели, ваше решение послужит на пользу театру и зрителям». После этого в ситуации стали разбираться профессионалы из Общественного совета по культуре, была создана спецгруппа по оценке работы театра юного зрителя и разработке концепции его развития. Задача театра – не только в постановке спектаклей, но и гастролях, участии в фестивалях, реализации проекта «Пушкинская карта», а здесь у ТЮЗа – самый низкий показатель среди наших театров (на первом месте драмтеатр, на втором - оперный и камерный), а ведь это самый молодежный театр. Назрел вопрос, что ТЮЗу необходимо грамотное руководство, - отметила Мария Мазур. – Рассматривали несколько кандидатур. После того, как Евгений Кочетков поставил спектакль «У ковчега в восемь», приняли решение начать пробовать развивать ТЮЗ с ним. Целью не было обидеть кого-то. Должность худрука, согласно квалификационному справочнику специальностей, – развитие художественного направления театра. Нам важно вернуть в театр молодежь.

Глава департамента культуры Воронежской области Мария Мазур Фото: Ярослав ИВАНОВ

Решение ведомства прокомментировал член Общественного совета при департаменте культуры, критик Бронислав Табачников.

- Назначение нового худрука почему-то вызвало нездоровый интерес в обществе. В соцсетях какие-то бесконечные перемывания «что сказал Бычков». Давайте поговорим предметно. Я наблюдаю за театром с начала его возникновения. Помню, как несколько лет назад благословляли Вадима Кривошеева на добротную работу. Прошло время, но что-то не получается. За последние годы я не увидел спектаклей, которые бы привели в театр молодежь. Раньше такие годы были. А теперь пустошь. Поэтому в этой ситуации принято естественное решение. Вадим может остаться режиссером-постановщиком. Остальные направления освежим «привитием нового дерева» в лице Евгения Кочеткова. Штатная ситуация. Никто никого не выгоняет, не обижает, не насмехается. Все сделано деликатно. Попробуем такой вариант.

Критик Бронислав Табачников Фото: Ярослав ИВАНОВ

Директор театра Андрей Васильев считает, что в данной ситуации все было сделано правильно, а Кривошеев просто «играет в наивность».

- Никто никого не выпроваживает. Никто не говорил про увольнение Вадима Кривошеева, - отметил директор ТЮЗа. - О поиске худрука для театра он знал давно, с осени. Понимал, что если берем худрука, то часть функций главного режиссера переходит к худруку. Наивно говорить, что он об этом не догадывался. Если он хочет ставить спектакли как режиссер, мы не отказываем, он пока не дал согласия, что хочет остаться в качестве режиссера-постановщика - мы с уважением относимся к его творчеству и будем ждать его решения в течении двух месяцев. Худрук искался не для того, чтобы убрать Вадима Леонидовича, а чтобы улучшить работу театра. Все задают вопрос, как Кривошеев совмещал работу в нашем театре и художественное руководство Волгоградским молодежным театром? Наверное, теоритически это возможно – работать в театрах, которые друг от друга в 600 км…

Директор Воронежского ТЮЗа Андрей Васильев. Фото: Ярослав ИВАНОВ

О планах нового худрука Воронежского ТЮЗа Евгения Кочеткова читайте на нашем сайте в ближайшее время.