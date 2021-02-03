«Убийство с разбоем»: следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП с воронежской учительницей

Всю ночь на месте преступления работали следователи и криминалисты Фото: Максим ГОРОХОВ

Следователи возбудили уголовное дело по факту зверского убийства 47-летней воронежской учительницы математики. Изрезанную женщину нашли вечером 2 февраля в районе остановки «Спутник», недалеко от кафе на Московском проспекте. Правоохранители квалифицировали преступление по статье «Убийство, сопряженное с разбоем» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом официально сообщили в СУ СК по региону 3 января.

Пока личность нападавшего силовикам установить не удалось, ведутся его поиски. По предварительным данным, женщина скончалась на месте от многочисленных ножевых ранений в область головы, шеи, грудной клетки.

Следователи и криминалисты осматривают место трагедии Фото: Максим ГОРОХОВ

– Следователи и криминалисты уже произвели осмотр места преступления, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изъяты записи с камер наблюдения, обстоятельства дела выясняются, – рассказали в пресс-службе следственного управления.

Что стало причиной такой жестокой расправы с обычной школьной учительницей – желание завладеть несколькими денежными купюрами из ее кошелька, месть или преступником двигал иной мотив – сейчас разбирается следствие.

Прокуратура области взяла ход расследования на свой контроль.

Пока правоохранители отрабатывают как одну из версий – разбой. При осмотре места происшествия следователями, криминалистами и кинологами выяснилось, что пропали сумка и телефон женщины, по которому она разговаривала. Не исключено, что в будущем мотив у преступника может быть иным.

Напомним, страшная трагедия, которая потрясла Воронеж, произошла вечером 2 февраля около 19 часов 30 минут. Неизвестный рядом с надземным переходом у остановки «Спутник» в Северном районе убил учительницу, которая преподавала в школе № 1 в военном городке. Женщина возвращалась домой, к мужу и дочери. Неизвестный жестоко расправился с женщиной. Предварительная экспертиза показала, что он буквально изрезал ее ножом, нанеся ей множество ранений – в грудь, спину и шею.

На место трагедии люди несут цветы Фото: Максим ГОРОХОВ

В момент, когда на нее напал преступник, она разговаривала с коллегой по телефону и заметила нападавшего. Она прокричала: «Меня убивают» в телефонную трубку.

Но в Воронеже известны подобные жуткие трагедии, когда не менее жестоко убивали из ревности или даже бутылки водки.

Буквально 25 января произошло зверское убийство в офисе одной из строительных компаний на улице 20-летия ВЛКСМ. 43-летнюю сотрудницу нашли с перерезанным горлом. По горячим следам задержали 37-летнего мужчину по подозрению в преступлении. Утром в день ЧП между ним и сотрудницей произошел конфликт. Он, разъярившись, выхватил нож и рубанул по горлу женщину. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

А 29 января воронежский областной суд поставил точку в громком уголовном деле об убийстве 20-летнего студента медуниверситета Ивана Баранова его соперником Назаром Ж. Жуткая трагедия на почве ревности произошла в ночь с 24 на 25 ноября 2019 года между двумя молодыми людьми. Повод для выяснения отношений дала девушка. Иван Баранов вызвал своего соперника Назара Ж. на «мужской разговор» возле его дома на улице Минской и был убит. Эксперты насчитали на его теле 11 ранений. Смертельным было уже первое. Нож угодил прямо в сердце. Назар Ж. получил девять лет колонии строгого режима. В этом случае именно ревность сделала из приличного молодого человека, учившегося в школе на одни пятерки, зверя-убийцу.

В 2019 году осудили двоих воронежских «отморозков» на 19 лет каждого за жестокое убийство старушки из-за бутылки алкоголя. Их дело слушалось даже судом присяжных заседателей. Мужчины 26 и 27 нагрянули к 72-летней женщине, которая проживала на улице Торпедо, прямо в праздники – в ночь с 8 на 9 марта. Они знали, что она из-под полы продавала алкоголь. Как только старушка открыла им дверь, они на нее набросились и забили до смерти.

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