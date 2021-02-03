Директор воронежской школы № 1 о гибели учительницы математики: «Мы дружили, она была очень принципиальным человеком»

Наталья Тушинская. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Трагедия, случившаяся возле остановки «Спутник» (напомним, вечером 2 февраля там зарезали 47-летнюю учительницу математики Наталью Тушинскую, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с разбоем») повергла в шок школу № 1, где она трудилась.

Наталью Тушинскую убили здесь. Фото: Максим ГОРОХОВ

Директор школы Алексей Козлов, прежде чем говорить, сглатывает комок в горле, да просто плачет. Немного успокоившись, он рассказал:

- Когда пришел сюда работать, одним из первых учителей, с которым я подружился, была Наталья Васильевна. Это был настоящий профессионал с большой буквы, человек открытый, доброжелательный, очень общительный, неконфликтный. Справедливый педагог – если знает ученик на «три», на четверку натягивать не будет. Лучше дополнительно позанимается с ним чтобы он реально улучшил свои знания. Совсем недавно, 21 января, праздновали ее день рождения. В нашей школе училась и ее дочь Юлия – сейчас она студентка медакадемии, на шестом курсе. От нее я и узнал о трагедии. Юля около 20.30 позвонила и сказала: «Мамы нет». Поехал на место преступления, чтобы поддержать ее, мужа Константина. Наталью Васильевну тогда еще не забрали, но к ней не подпускали – там работали сотрудники Следственного комитета.

Директор школы № 1 Алексей Козлов узнал о трагедии от дочери убитой учительницы. Фото: Юрий КОЗЛОВ

К разговору подключается заместитель директора по учебно-воспитательной работе Марина Малова:

- Я курирую математику, физику и информатику, то есть, непосредственный руководитель Натальи Васильевны. До сих пор не могу поверить, что это не страшный сон. Наталья Васильевна работала на две ставки, и в первую, и во вторую смену. И после уроков не срывалась сразу домой, а, как правило, еще некоторое время работала. Человек болел за свое дело душой. Она была очень позитивной, всегда поддержит, если коллеге плохо. На новый год как-то принесла в школу елку красивую, всегда участвовала в праздниках. Один раз играла Снегурочку. И дома у нее все было хорошо, хозяйка была замечательная. Они с мужем пасеку завели, несколько ульев. Так она и в этот процесс активно включилась, мед качала. Когда-то муж ее забирал на машине, но бывало, что и сама на общественном транспорте добиралась. Жили-то недалеко, на Лесной поляне, в учительских домах.

Завуч Марина Малова: "До сих пор не могу поверить, что это не страшный сон". Фото: Юрий КОЗЛОВ

Марина Эдуардовна добавила:

- В тот вечер она успела позвонить учительнице физики и сказала: «Наташа, на меня напали». И связь прервалась. Наталья Валерьевна мне позвонила и говорит: «Мне кажется, ее убили». А потом гибель Натальи Васильевны подтвердили.

Наталья Тушинская (вторая слева) рядом с учительницей физики (крайняя слева), которой она сказала, что ее убивают. Фото: предоставлено коллегами.

Коллега Натальи Тушинской Светлана Божок, тоже учительница математики, совсем недавно потеряла сына в страшном ДТП. Эта душевная рана еще совсем свежая, и вот новая:

- До сих пор в глазах стоит, как мимо окна идет Наташа с дочкой Юлей. Очень жизнерадостный, общительный, доброжелательный человек. Очень тяжело поверить, что ее больше нет. Извините, не могу больше говорить.

Татьяна Дробышева, мама одной из ученицы, у которой Наталья Тушинская была классным руководителем, вспоминает об учительнице прямо как о члене своей семьи:

- Моя дочка Жанна сегодня ночью не спала, мы с мужем тоже полночи не могли уснуть. Нам очень повезло с классным руководителем. Неравнодушный человек, общительный и специалист прекрасный. Не знаю, когда она отдыхала, и по субботам работала. Наталья Васильевна ездила со своим классом на экскурсии в Волгоград, Санкт-Петербург, в этом году в конце мая хотели съездить в Казань. Дети так этого ждали. Наша семья осиротела, мы потеряли родственника.

В школе № 1 все в шоке от внезапной смерти учительницы. Фото: Юрий КОЗЛОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подробности убийства воронежской учительницы: напавший нанес не менее семи ударов ножом. Знакомые погибшей несут гвоздики на место трагедии (подробнее)

«Это моя вторая мама»: школьники рассказали о своей учительнице, убитой ножом в Воронеже. У Натальи Тушинской остались дочь и муж (подробнее)