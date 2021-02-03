Подробности убийства воронежской учительницы: напавший нанес не менее семи ударов ножом

Криминалисты несколько часов обследовали территорию и собирали вещественные доказательства. Фото: Максим ГОРОХОВ

Чудовищное убийство произошло в Воронеже вечером 2 февраля. У надземного перехода рядом с остановкой «Гостиница Спутник» убили учительницу математики городской школы №1.

Тот самый переход. Фото: Максим ГОРОХОВ

Как выяснили корреспонденты «КП» на месте трагедии, нападение случилось около 19.30. Криминалисты зафиксировали на теле погибшей множественные ранения: на шее, груди, спине. Ее ударили ножом не менее семи раз. Какой из них стал смертельным - установит экспертиза.

По всей вероятности, учительница пыталась отбиться и убежать, так как ее тело нашли в стороне от тропинки, расчищенной для пешеходов.

Убежать от нападавшего женщине не удалось. Фото: Максим ГОРОХОВ

Что послужило мотивом такого зверского поступка - пока неизвестно. Из вещей, которые были с собой у педагога, пропала сумка. Не нашли силовики и телефон. Возможно, он просто затерялся где-то в снегу. А может быть, именно он привлек внимание убийцы, и стал причиной расправы.

Свидетелей на данный момент нет. Фото: Максим ГОРОХОВ

Несмотря на то, что место здесь казалось бы людное: остановка, переход, несколько кафе, - свидетелей на данный момент нет. О случившемся правоохранители узнали благодаря самой погибшей. В момент нападения она разговаривала по телефону со знакомой и крикнула: «Меня убивают». Та сразу же позвонила в оперативные службы. Но спасти женщину все равно не удалось.

Место трагедии. Фото: Максим ГОРОХОВ

Позже сюда стянулись горожане. Некоторые приносили с собой красные гвоздики. Знакомые учительницы отзываются о ней как о прекрасном и добром человеке.

Знакомые педагога несут цветы... Фото: Максим ГОРОХОВ

В течение нескольких часов на месте работали криминалисты. Они собрали вещественные доказательства. Всю территорию обследовали кинологи со служебной овчаркой Марго.

Правоохранители осмотрели всю территорию. Фото: Максим ГОРОХОВ

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