«Это моя вторая мама»: школьники рассказали о своей учительнице, убитой ножом в Воронеже

Знакомые приносят на место трагедии цветы. Фото: Максим ГОРОХОВ

Вечером 2 февраля в Воронеже рядом с надземным переходом у остановки «Спутник» в Северном районе убили учительницу. Преступник нанес ей множество ножевых ранений: в грудь, спину и шею. Пропали сумка и телефон женщины - по нему она как раз разговаривала со знакомой в момент нападения. Последними ее словами были: «Меня убивают!»

Наталья Тушинская окончила математический факультет воронежского педагогического университета в 1996 году. Преподавать начала в 2004-м, а с 2010-го работала в школе № 1 в военном городке.

«КП-Воронеж» пообщалась с ее учениками. По их словам, у женщины остались дочь, которая сама не так давно закончила школу, и муж.

- Наталья Васильевна - мой учитель по математике. С ней я проучилась чуть больше полутора лет. За это время она стала мне невероятно близким человеком, поэтому максимально тяжело ее отпускать. Она так всех любила, была веселым человеком, - рассказывает ее ученица Арина. - Об этом ужасе я узнала от одноклассников, которым сообщили родители, а им в свою очередь написали другие учителя. Наталья Васильевна открытый, позитивный человек, но при этом очень справедливый. Я любила ее безумно, да и до сих пор отзываюсь о ней только добрым словом! Помню, как в школе она показывала нам своих собак - двух лаек. Хочу заметить, что не видела людей, к которым она негативно относилась. Ко всем - с добротой, пониманием. Это моя вторая мама.

Ребята рассказывают, что Наталья Васильевна всегда приходила к ним на помощь. При необходимости поддерживала не только словом, но и делом.

- В начале пятого класса я ее не очень любила, а потом она стала одним из самых обожаемых учителей. Наталья Васильевна все время рассказывала разные истории из жизни. И просто - веселые и поучительные. Она была замечательным человеком, - поделилась с «КП-Воронеж» ученица школы № 1 Ульяна.

Знакомые педагога просят помочь найти убийцу. Важна любая информация.

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