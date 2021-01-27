В Воронеже сотрудницу строительной фирмы нашли с перерезанным горлом в офисе

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Зверское убийство произошло в офисе строительной компании в Воронеже на улице 20-летия ВЛКСМ. 25 января в помещении было обнаружено тело 43-летней сотрудницы с перерезанным горлом. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Через некоторое время был задержан силовиками в ходе оперативных действий 37-летний мужчина по подозрению в преступлении. Как сообщили в региональном СУ СКе, по предварительным данным, в день ЧП утром злоумышленник прибыл в офис. Между ним и убитой сотрудницей произошел конфликт. После чего мужчина напал на женщину и ножом нанес ей несколько ударов в шею. Сотрудница скончалась на месте. Судебно-медицинская экспертиза предварительно показала, что она умерла от открытых ножевых ран.

В данный момент следователи направили ходатайство в суд об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве.

– Сейчас назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, чтобы установить точную причину смерти. Допрашиваются свидетели, производится сбор и закрепление доказательственной базы, – рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району г. Воронежа регионального управления СК России Александр Волокитин.