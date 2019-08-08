2019-08-08T14:57:27+03:00
Происшествия

Двое воронежских отморозков проведут по 19 лет в тюрьме за убийство старушки

Они пришли к пенсионерке, которая продавала в своем доме алкоголь, и избили ее до смерти
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".
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Сегодня, 8 августа, суд присяжных признал 26-летнего и 27-летнего воронежцев виновными в убийстве пенсионерки и краже ее имущества. Каждому из молодых людей назначили по 19 лет заключения. Об этом сообщают в областной прокуратуре.

В ночь с 8 на 9 марта прошлого года молодчики поняли, что у них нет денег на спиртное. Тогда пришли к дому 72-летней старушки, которая из-под полы продавала алкоголь. Жилище располагалось на улице Торпедо. Парни постучали. Как только бабушка открыла дверь, один из парней сшиб ее кулаком.

- Нападавшие проникли в квартиру, затащили туда потерпевшую и продолжили избивать, - отмечают в прокуратуре. - Женщину добивали молотком и ножом, пока не наступила ее смерть.

В доме отморозки нашли 43 тысячи рублей - деньги забрали с собой. В итоге их задержали силовики.

В суде нашли массу отягчающих обстоятельств. Преступление было совершено группой лиц; кроме того, жертвой стала заведомо беспомощная старушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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