«Меня убивают»: погибшая в Воронеже учительница успела сказать о нападении знакомой по телефону

Все произошло около 19.30. Фото: Максим ГОРОХОВ

Жестокое убийство потрясло Воронеж вечером 2 февраля. Учительница математики городской школы №1 возвращалась домой. В Северном микрорайоне, рядом с надземным переходом у остановки «Гостиница Спутник», на женщину напали. Как узнали корреспонденты «КП», ей нанесли не менее семи ударов - в спину, шею, грудь, от которых она скончалась.

Собранные силовиками вещдоки. Фото: Максим ГОРОХОВ

Пока что неизвестно, видел ли кто-то убийство или нет. О случившемся оперативники узнали благодаря самой погибшей. В момент нападения она разговаривала по телефону со знакомой и успела крикнуть ей: «Меня убивают». Та сразу же позвонила в полицию, но спасти женщину не получилось.

Свидетелей на данный момент нет. Фото: Максим ГОРОХОВ

По данным «КП-Воронеж», у педагога пропала сумка и телефон. Возможно, потерялся в снегу. Но не исключено, что именно он привлек внимание нападавшего и стал причиной убийства.

Место трагедии. Фото: Максим ГОРОХОВ

На месте несколько часов работали криминалисты, а также кинологи, которые обследовали всю близлежащую территорию.

Знакомые погибшей учительницы приносят на место трагедии цветы. Фото: Максим ГОРОХОВ

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