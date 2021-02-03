Ножом в шею: в Воронеже рядом с пешеходным переходом убили учительницу

Место трагедии. Фото: Максим ГОРОХОВ

Убийство произошло около восьми часов вечера у пешеходного перехода неподалеку рядом с остановкой «Гостиница Спутник». Как сообщили горожане, погибшей оказалась 46-летняя учительница математики средней школы №1.

По неподтвержденной информации, 2 февраля педагог возвращалась домой и разговаривала по телефону. В этот момент на нее напали и ударили ножом в горло. От раны учительница скончалась на месте.

Цветы на месте убийства. Фото: Максим ГОРОХОВ

- Огромная просьба к свидетелям - помочь. Если вы видели или обладаете какой-то информацией, напишите, пожалуйста. Помогите найти убийцу! - обращаются знакомые учительницы к воронежцам в соцсетях.

«КП» уточняет информацию у силовиков.