Жуткую нововоронежскую Аленку продадут на электронной торговой площадке «российский аукционный дом». Все желающие смогут подать заявку уже в ближайшие дни. Как рассказали в компании-изготовителе ИП Пилипенко В. И, приниматься они будут до 12 февраля.Предполагается, что сам аукцион пройдет 15 февраля. Стартовая цена скульптуры, ставшей популярной не только в России, но и за рубежом, составит 1 млн рублей.Аукцион будут проводить изготовители – ИП Пилипенко В. И. Ранее стало известно, что часть средств, которые они смогут выручить от продажи Аленки, отдадут на благотворительность.Как оказалось, интерес к Аленке, которая стала мемом в интернет-пространстве, не ослабевает. Как рассказали в мэрии Нововоронежа, уже поступили десятки обращений от желающих приобрести арт-объект. Среди них не только российские компании, но и известные личности –рестораторы, политики, музыканты.Нововоронежский краевед Борис Смольянинов поделился, что среди написавших есть даже некая дама с громким именем Иванка Трамп. Правда, неизвестно, дочь ли это 45-го президента США Дональда Трампа. Местные власти, однако, сомневаются, что все, кто за это время обратился с просьбой купить жуткую Аленку, захотят действительно ее приобрести. Но что ни говори, а арт-объект стал известен далеко за пределами России – в Канаде, США, Израиле, Испании.На месте снесенного памятника в Нововоронеже должен появиться новый. Его изготовит московская компания «Лит Арт» причем абсолютно безвозмездно. В феврале они привезут эскизы скульптуры.Напомним, памятник основательнице села Новая Аленовка установили 18 декабря. Приуроченный к 250-летию населенного пункта страшный арт-объект простоял всего лишь три дня. В парке, где разместили Аленку, люди боялись ходить по ночам и выложили жуткие фото в соцсетях. Скульптура в мгновение ока стала мемом, поэтому власти на третий день установки решили ее демонтировать. С кем только Аленку не сравнивали – от символа коронавирусного 2020 года до скульптур глубокого Средневековья.Читайте также:«Получилось не то, что задумывали». Арт-объект демонтируют в Нововоронеж снесут 21 декабря (подробнее)Появилось видео сноса памятника жуткой Аленке. Вместо воздушной и красивой девушки, получилась железная громоздкая фигура со зловещим взглядом (подробнее)