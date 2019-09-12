После подорожания проезда воронежцы будут ждать новых автобусов несколько месяцев

Грядущее повышение стоимости проезда общественного транспорта и обновление подвижного состава в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) обсудили директор АТП-1 Владимир Георгиевский и гражданский активист Виталий Иванищев.

- Тариф обеспечивает не только обновление транспорта, но и его нормальное функционирование, комфорт и безопасность, - заявил Владимир Георгиевский. - Приведу пример: к середине лета у нас возник дефицит водителей - даже не 30 процентов, а 50. За рулем сидеть некому! Даже если мы, руководители, сейчас получим категорию D (у кого ее нет), на все автобусы сесть не сможем. Поэтому говорим о 25 рублях, а не 23. Есть большое количество работы, которая пассажирам не видна. Однозначно, администрации города хочется увидеть новые автобусы, чтобы понять, куда были направлены деньги. У нас уже подписаны договоры о закупке нового транспорта. Под обновление должны пойти 15% автобусов. Но произойдет это не сразу - хотя бы потому, что транспорт среднего и большого класса на заводе отсутствует.

- Действительно, от заказа до получения нужны примерно девять месяцев, - отметил Виталий Иванищев. - Обновление транспорта - хороший пиар-ход, но при этом он не так сильно влияет на качество услуги. Водитель может курить и материться как в новом автобусе, так и в старом. Обновление - это хорошо. Но если мы хотим по-настоящему реформировать городской транспорт, то должны изменить саму его философию. Городской транспорт - не прибыльное предприятие, а инфраструктура, как уличное освещение. Это поняли, например, в Эстонии. В Таллине сначала ввели бесплатный проезд для всех резидентов - жителей города. Платили только туристы и иногородние. Власти увидели гигантский экономический эффект: люди начали реже пользоваться автомобилями, сократились пробки, стало меньше выбросов в атмосферу. После этого ввели бесплатный проезд для всех. Сейчас этот опыт перенял Люксембург, к нему присматриваются другие европейские страны. Думаю, что когда-нибудь до этого доживем и мы.

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Напомним, что в Воронеже грядет масштабная реформа городского транспорта. Мэрия представила новую маршрутную сеть, разработанную "РосдорНИИ". Представители власти, создатели новой схемы и общественники обсудили ее на встрече в городской Думе. Высказаться по поводу нововведений можно в официальном сообществе городской администрации.

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