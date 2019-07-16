Воронежцы сняли "перчёный" фильм об общественном транспорте

СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-16T12:42:44+03:00

Каждый из нас хоть раз сидел в автобусе 36Ж...

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На канале YouTube "Прочие, не те", который уже отметился сатирическими видео о мрачных реалиях Воронежа (вроде регулярно возникающей вони), появился ролик о местном транспорте. Создатели мини-фильма пригласили зрителей прокатиться на выдуманном маршруте 36Ж.

Получили отражение все реалии, с которыми сталкиваются пользователи воронежского общественного транспорта: теснота, духота, хамство, пьяные пассажиры, карманники, извращенцы и так далее. Один из эпизодов ложится на новостную повестку последних недель. Чиновника, предлагающего повысить плату за проезд, просто выкидывают из маршрутки.

Ранее в мэрии сообщали, что у властей "есть четкое понимание, что увеличение тарифа может идти только вместе с повышением качества оказания услуги транспортными предприятиями". Будем надеяться, что возрождение воронежского транспорта - не за горами.

Воронеж. Общественный транспорт. .https://www.instagram.com/prochienete/

ИСТОЧНИК KP.RU