Проезд в общественном транспорте Воронежа скорее всего подорожает до 23 рублей

СЕГОДНЯ 17:22 2019-07-15T18:04:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже с сентября воронежцам, вероятно, придется платить 23 рубля за проезд в общественном транспорте. Это наиболее вероятный вариант из тех, что 15 июля обсуждались на совещании у вице-губернатора Виталия Шабалатова.

Хотя известный общественник Виталий Иванищев заявляет, что ряд факторов остается неясен, например, будет ли у перевозчиков мотивация обновлять подвижной состав до весны.

- Никаких решений по повышению стоимости проезда в общественном транспорте Воронежа облправительство еще не приняло. Сейчас мы по-прежнему ожидаем недостающие документы перевозчиков для регионального управления по тарифам, которые должны обосновать разные варианты нового тарифа. Ожидается, что на это может уйти около одной недели, - прокомментировали в пресс-службе облправительства.

Воронежцы между тем открыто заявляют, что не готовы к такому повышению цен.

ИСТОЧНИК KP.RU