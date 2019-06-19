Воронежцы жалуются президенту на отсутствие школ, вонь и плохую воду

В четверг, 20 июня, состоится очередная прямая линия с Владимиром Путиным. Она начнется в 12.00. Уже в понедельник, 17 июня, число вопросов перевалило за 600 тысяч, ожидается, что их будет не меньше миллиона.

Воронежцы не отстают от жителей других регионов по активности, а, может быть, даже превосходят. Немало и видеообращений, их по крайней мере семь.

Со схожей проблемой обращаются к президенту жители микрорайонов «Процессор», «Электроника» и улицы Ломоносова.

В микрорайоне «Процессор» нет школы, детям приходится ходить в учебное заведение четыре километра, при этом их путь лежит через запруженную машинами трассу. Чиновники, по словам местных жителей, уже десять лет «кормят» их обещаниями.

Воронеж, Процессор. Обращение жителей к Президенту по поводу строительства школы..Правительство Воронежской области уже более 10 лет обещает жильцам микрорайона Процессор построить общеобразовательную школу. Недавно мы узнали, что очередная программа "Миллионному городу - современные школы", по которой нам обещали учебное заведение, уже неактуальна и администрация города уже даже не планирует возведение учебного заведения. Видеообращение подготовлено для Прямой Линии с Владимиром Путиным.

Детей жителей домов возле больницы «Электроника» и вовсе приходится возить в пригород Репное на автобусах. Пусть там школа и новая, но ребята очень устают в дороге, да еще и вынуждены учиться во вторую смену. В мэрии Воронежа говорят, что вся земля вокруг «Электроники» находится в федеральной собственности. Поэтому участок для строительства школы найти трудно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/715333" frameborder="0"></iframe> Видеобращение к Путину жителей микрорайона Электроника.

Еще сложнее ситуация у жителей улицы Ломоносова. У них нет не только школы, но и детсада. Детей вынуждены возить в старое среднее учебное заведение, которому требуется ремонт, за 3,5 километра от дома. В мэрии, впрочем, обещают построить через год-полтора и школу, и детсад на пересечении улиц Ломоносова и Московского проспекта. Для этого придется вырубить часть старого яблоневого сада.

Президента просят помочь со строительством школы и детсада на улице Ломоносова.Обращение жителей микрорайона по ул.Ломоносова г.Воронеж к Президенту Путину В.В. по поводу отсутствия школы. Прямая линия 2019 г.

Жители микрорайона «Тенистый» жалуются, что им нечем дышать. Особенно тяжкий дух идет с иловых карт с 20.00 до 7.00. И утром, когда на улице уже свежо, в подъездах еще стоит жуткая вонь. Люди не могут проветривать квартиры из-за ужасного запаха. Впрочем, вонь периодически чувствуют едва ли не все воронежцы. Губернатор Александр Гусев подозревает, что причина – в сбросе отходов предприятиями на Левом берегу Воронежа. Однако глава области признает, что веских доказательств их вины пока добыть не удалось.

Обращение к Президенту жителей Тенистого.Обращение к президенту РФ от жителей микрорайона Тенистый города Воронеж о проблеме вони на протяжении десяти лет

К президенту обращаются и обманутые клиенты бывшего дилера «Фольксвагена» - фирмы «Гаус». 30 человек заплатили в общей сложности 20 миллионов рублей, а машин так и не получили. Фирму закрыли, ее директор Михаил Швыдченко угодил в СИЗО по статье, грозящей ему десятью годами тюрьмы. Представители «Фольксвагена» нашли себе нового дилера, сказали, что очень сожалеют, но денег людям вернуть не могут.

Обращение обманутых клиентов "Фольксвагена".Воронежские покупатели не получили ни машин, ни денег

Жители Березовой рощи жалуются Владимиру Путину на стройку нового большого дома № 4а. При его возведении разрушают часть детской площадки. В мэрии утверждают, что ее сделали стихийно, без необходимых согласований, а застройщик, дескать, действует строго по закону, так как это его частная собственность. Люди, между тем, недоумевают, куда будут водить своих малышей жители будущей новостройки – детсады в этом микрорайоне переполнены.

Обращение жителей Березовой Рощи к Президенту.

Прямо накануне прямой линии о своей проблеме на видео рассказали жители домов №№ 26А и 26Б на улице Солнечной Новой Усмани. По их словам, застройщики обещали, что их квартиры будут снабжать водой из новой водонапорной башни, однако на деле им подают в краны вместо нормальной техническую, то желтую, то ржавую. Идет она из старой колхозной башни. Новую у себя на балансе местные коммунальщики не нашли. И заявили, что решать проблемы этих двух домов не собираются.

Жители двух домов в Новой Усмани жалуются президенту на качество воды.Видео с сайта: www.nu-today.ru

Ждать, обратит ли Владимир Путин внимание на эти видео, осталось меньше суток.

ЗНАЙ!

Вопросы на прямую линию президенту можно задать:

- позвонив по телефону, отправив СМС или ММС на номер 04040 с телефонов российских операторов связи,

- через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное мобильное приложение,

- через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно записать видеоролик.

- во время прямого эфира можно выйти на видеосвязь со студией через приложения «Москва – Путину» и «ОК Live».

Бесплатный телефон Единого центра обработки сообщений из любой точки России: 88002004040. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +74995504040, +74955394040.

Послушать трансляцию Прямой линии можно будет на «Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), а на сайте kp.ru - посмотреть ее видеоверсию.