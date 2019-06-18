Воронежцы пожаловались президенту на вонь в микрорайоне Тепличный

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-18T17:19:48+03:00

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Жители микрорайона Тепличный Советского района (население - около 20 тысяч человек), жалуются на невыносимый запах, преследующий их аж с 2010 года. При том, что в районе много молодых семей с двумя-тремя детьми. Люди жалуются, что с 20.00 до 7.00 просто невозможно дышать от невыносимой вони. Да и с утра, когда на улице уже свежо, жуткий запах в подъездах еще сохраняется.

Анализы показывают, что в воздухе обнаружено превышение содержания норм фенола и формальдегида в разы. Построенный в 2018 году цех механической очистки иловых карт пока никак ситуацию не облегчил. Надежда только на Президента.

К слову, на Владимира Владимировича впору уповать не только жителям Тенистого, но и всем воронежцам. Отвратительный запах бывает и на Левом берегу, и даже в центре города.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал предполагаемых виновников: это предприятия, расположенные на левом берегу водохранилища. При этом явных доказательств в отношении них нет. Предполагается, что они сливают несанкционированные отходы производства в городскую канализацию, а Левобережные очистные сооружения (ЛОС) не справляются с их очисткой.

Напомним, воронежцы записали еще четыре видео, обращенных к Владимиру Путину. В двух из них жители микрорайонов Процессор и улицы Ломоносова просят помочь им в строительстве школ и детсада. В Березовой роще люди выступают против строительства многоэтажки в тот момент, когда образовательные учреждения рядом с ней и так переполнены. Также на Президента уповают 30 обманутых клиентов бывшего дилера «Фольксвагена» - компании «Гаус». Они пытаются вернуть 20 миллионов рублей, их заплатили за машины, которые в итоге так и не получили. Директор «Гауса» Михаил Швыдченко сидит в СИЗО, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Обращение к Президенту жителей Тенистого.Обращение к президенту РФ от жителей микрорайона Тенистый города Воронеж о проблеме вони на протяжении десяти лет

ИСТОЧНИК KP.RU