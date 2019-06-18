Обманутые клиенты воронежского дилера "Фольксвагена" записали видеообращение к Владимиру Путину

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-18T10:15:48+03:00

Они по-прежнему не получили ни автомобили, ни деньги

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Компания "Фольксваген Груп Рус" сообщила, что в Воронеже вместо лопнувшего "Гауса" появятся сразу два новых дилера. Это "Ринг" и "Аврора-Авто". Первая группа компаний продает машины "Фольксваген" в Старом Осколе. В Воронеже "Ринг" реализует другие марки VAG - "Ауди", "Шкода". "Аврора-Авто", в свою очередь, продает в нашем городе машины "Мерседес-Бенц", "Порше" и "Ниссан".

У клиентов "Гауса", до сих пор не получивших ни денег, ни машин, появилась новая надежда. По предварительной информации, дилеры дадут возможность выкупить автомобиль с учетом отданной в "Гаус" предоплаты. Далее они будут сами взыскивать эти деньги с лопнувшей компании. Однако, по словам клиентов, фирмы помогут лишь тем, кто еще не начал судиться.

- Все дилеры являются отдельными юридическими лицами, у новых партнеров нет обязанности выполнить обязательства компании "Гаус" перед клиентами. Однако в порядке доброй воли и в знак уважения к клиентам марки они приняли решение рассмотреть возможность определенной поддержки клиентов компании "Гаус". Дилеры самостоятельно проверят документы клиентов и в каждом отдельном случае примут решение о возможности поддержки и ее очередности, - приводит "За рулем" комментарий "Фольксваген Груп Рус".

Тем временем отчаявшиеся клиенты записали видеообращение к Владимиру Путину.

- Когда весь обман вскрылся, представитель "Фольксваген" самоустранился от нашей проблемы, - говорят покупатели. - На руках у пострадавших - десятки исполнительных листов, но получить компенсацию по ним невозможно - имущество "Гауса" недоступно. Почему зарубежные автогиганты не несут ответственность за своих дилеров? Получается, что официальный дилер - всего лишь вывеска, а ответственности нет совсем.

Напомним, руководителя автосалона "Гаус" Михаила Швыдченко заключили под стражу. Его подозревают в растрате или присвоении денег клиентов. В полицию обратились более 30 из них. Общий ущерб оценивается в 20 млн. рублей. Швыдченко грозит до десяти лет заключения.

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Обращение обманутых клиентов "Фольксвагена".Воронежские покупатели не получили ни машин, ни денег

ИСТОЧНИК KP.RU