2019-02-15T12:49:37+03:00
Происшествия

Экс-директора воронежского автоцентра "Гаус" заключили под стражу

Продолжается расследование уголовного дела
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Судьба клиентов по-прежнему туманнаСудьба клиентов по-прежнему туманнаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Руководителя автосалона "Гаус" Михаила Швыдченко (который, впрочем, ранее покинул должность гендиректора фирмы) заключили под стражу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. Меру пресечения избрал Ленинский районный суд.

Швыдченко подозревают в растрате или присвоении денег клиентов. Покупатели заключили договоры и внесли предоплату, но обещанных автомобилей так и не получили. В полицию обратились более 30 клиентов. Общий ущерб оценивается в 20 млн. рублей. Швыдченко грозит до десяти лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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