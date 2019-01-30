2019-01-30T14:39:36+03:00
Авто

"Мы сожалеем": "Фольксваген" обратился к клиентам воронежского дилера, не получившим автомобили

Производитель объяснил, почему "Гаус" лишили статуса официального дилера
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Многие клиенты дилера по-прежнему ждут автомобилей или выплатМногие клиенты дилера по-прежнему ждут автомобилей или выплатФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Воронежский автоцентр "Гаус" исчез из списка официальных дилеров "Фольксвагена". Компания по-прежнему может продавать автомобили немецкой марки, но уже в качестве посредника. Ее нынешний статус - неофициальный дилер.

Почему так произошло? Ситуацию обстоятельно прокомментировали в "Фольксваген Груп Рус".

- Компания "Гаус" являлась официальным дилером марки на протяжении почти десяти лет и до последнего времени демонстрировала себя как надежный партнер. Однако в течение 2018 года марка "Фольксваген" зафиксировала увеличение сроков поставок автомобилей и рост клиентской очереди "Гаус", после чего неоднократно требовала от дилера сокращения срока поставок и очереди, а также разработала план действий по разрешению ситуации. К сожалению, он дал результат лишь на период до июля 2018 года, после чего очередь снова стала расти. В качестве меры воздействия на дилера в августе "Фольксваген Груп Рус" ограничила отгрузки автомобилей компании "Гаус". Клиентская очередь тогда не уменьшилась, и в октябре марка настоятельно рекомендовала "Гаус" отказаться от приема новых заказов до решения ситуации с очередью, и компания согласилась с этими рекомендациями.

"Мы не застрахованы от сбоев"

Отметим, что как раз в это время читатель "КП-Воронеж" Александр Павлов пытался добиться от "Гауса" либо получения предзаказанного "Тигуана", либо возвращения денег. В фирме тогда предлагали только перезаказать машину. Сроков возврата средств не называли.

В ответ на наш запрос "Гаус" сообщил: "Вся деятельность ведется в строгом соответствии с дилерским соглашением и российским законодательством. К сожалению, мы, как и все люди и компании, не застрахованы от технических ошибок и сбоев". Именно "сбоем" объяснили тот факт, что Александр Павлов не дождался "Тигуана": "Автомобиль, заказанный для Александра Ивановича, был произведен, но по технической причине отправлен в другой дилерский центр".

Ответ "Гауса" на наше обращение

Ответ "Гауса" на наше обращение

Нашему читателю удалось решить проблему после обращения в прокуратуру - деньги вернули. Однако в Воронеже пока не получили автомобили от нескольких десятков до двух сотен клиентов.

"Ответственность - на дилерском предприятии"

В "Фольксваген Груп Рус" продолжают:

- В конце 2018 и начале 2019 года мы активно поддерживали переговоры компании "Гаус" с потенциальными инвесторами, но, к сожалению, это не дало результатов. Договоренности об удовлетворении требований клиентов остались невыполненными, и в настоящий момент "Фольксваген Груп Рус" уведомила "Гаус" о расторжении дилерского соглашения с 26 января.

И тут возникает самый интересный вопрос: а сдвинется ли с мертвой точки ситуация с теми клиентами, кто по-прежнему ждет машины или денег?

- Со своей стороны, мы сожалеем о проблемах клиентов компании "Гаус", но подчеркиваем, что ответственность за задержку поставки целиком лежит на этом дилерском предприятии, которое действует как самостоятельное юридическое лицо во взаимоотношениях с потребителями. В результате недобросовестных действий компании "Гаус", которые не соответствуют условиям дилерского соглашения, компания "Фольксваген Груп Рус" вводилась в заблуждение в отношении продолжающейся практики приёма заказов и не получала от дилера "Гаус" оплаты за заказанные клиентами автомобили, вследствие чего не может нести ответственности за задержку поставки. Несмотря на это, как и прежде, мы прилагаем все возможные усилия, чтобы интересы клиентов компании "Гаус" были соблюдены, и обращаем внимание клиентов на возможность использования мер защиты нарушенных компанией "Гаус" прав, предусмотренных российским законодательством.

Перевести? "Мы тоже пострадали от дилера, мы вам очень сожалеем, теперь разбирайтесь с правоохранителями". Эта позиция, очевидно, подкреплена многочисленными документами. Но с обывательской точки зрения она вызывает странные эмоции. Клиент приходит в здание, украшенное значками "Фольксваген", подписывает договор с официальным дилером "Фольксваген" и передает ему деньги, чтобы получить машину марки "Фольксваген". А когда возникают проблемы, "Фольксваген" ни при чем.

Напомним, что уставный капитал компании "Гаус" недавно перешел в залог другой фирме - ООО "Сократ" (по данным СМИ, это юридическое лицо "Мотор Ленда").

ИСТОЧНИК KP.RU

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