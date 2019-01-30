Воронежский "Гаус" перестал быть официальным дилером "Фольксвагена"

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-30T10:02:27+03:00

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Воронежский автоцентр "Гаус" исчез из списка официальных дилеров "Фольксвагена". Компания по-прежнему может продавать автомобили немецкой марки, но уже в качестве посредника. Ее нынешний статус - неофициальный дилер. Напомним, что уставный капитал фирмы недавно перешел в залог другой компании - ООО "Сократ" (по данным СМИ, это юридическое лицо "Мотор Ленда").

В конце прошлого года у "Гауса" возникли разногласия с группой клиентов. Последние внесли предоплату за новые автомобили, но сроки доставки машин были сорваны.

- Заплатил за "Тигуан". Но машину, которая по VIN-номеру предназначалась мне, передали в другой город: видимо, дилер вовремя не выплатил деньги производителю, - рассказал "КП" один из бывших клиентов "Гауса" Александр Павлов. - В течение месяца я был и без машины, и без денег. После обращения в прокуратуру проблему удалось решить: мне все-таки вернули предоплату.

Видимо, многие могут Александру позавидовать. По сообщению городских СМИ, дилер не выдал клиентам порядка двух сотен автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU