Воронежский дилер "Фольксвагена" перешел в залог другой компании

СЕГОДНЯ 18:02 2019-01-22T18:05:08+03:00

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Уставный капитал одного из воронежских дилеров "Фольксвагена" - компании "Гаус" - перешел в залог ООО "Сократ". Как отмечает "Абирег", это юридическое лицо другого автодилера - группы компаний "Мотор Ленд". Запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) датируется 18 января. Уставный капитал заложен "до исполнения обязательств", о которых можно только догадываться.

В конце прошлого года у "Гауса" возникли разногласия с группой клиентов. Последние внесли предоплату за новые автомобили, но сроки доставки машин были сорваны.

- Заплатил за "Тигуан". Но машину, которая по VIN-номеру предназначалась мне, передали в другой город: видимо, дилер вовремя не передал деньги за производителю, - рассказал "КП" один из бывших клиентов "Гауса" Александр Павлов. - В течение месяца я был и без машины, и без денег. После обращения в прокуратуру проблему удалось решить: мне все-таки вернули предоплату.

Всем ли клиентам удалось договориться с руководством "Гауса", неясно.