В Воронеже задержали директора скандального автосалона "Гаус" Михаила Швыдченко

13 Февр. 13:06 2019-02-13T14:56:32+03:00

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Гендиректора автоцентра "Гаус" Михаила Швыдченко задержали, сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. Сейчас руководитель салона отвечает на вопросы правоохранителей, а еще вчера беседовал с клиентами, которые внесли предоплату, но машины так и не получили.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата", - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - 51-летний местный житель задержан полицейскими во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

По данным отдела по борьбе с экономическими преступлениями, от действий подозреваемого пострадали более 30 клиентов. Общий ущерб составляет более 20 миллионов рублей (и это число, вероятно, будет расти). По указанной статье УК РФ Швыдченко грозит до десяти лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU