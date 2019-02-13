Десятки пострадавших клиентов воронежского "Гауса" приехали в полицию, приемную губернатора и сам автосалон
Около тридцати клиентов автоцентра "Гаус" приехали на прием к замначальнику ГУ МВД по Воронежской области Вячеславу Кузнецову. Люди, которые внесли деньги, но так и не получили автомобили, потребовали как можно скорее завести уголовное дело.
- Сейчас уже прорабатывается ряд определенных механизмов, направленных на возмещение ущерба пострадавшим. Там еще проводятся оперативные мероприятия. Я не могу, к сожалению, вам их озвучивать, - сообщил Вячеслав Кузнецов. - Тем не менее, ваш вопрос сегодня стоит одним из основных.
Обновление: Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 13 февраля, в отношении гендиректора "Гауса" возбудили дело о присвоении или растрате.
После полиции клиенты автоцентра посетили областное правительство и оставили заявление в приемной губернатора.
А потом был визит в "Гаус". Несмотря на уверенные заявления охранника, что салон закрыт, и никого из начальства тут нет, люди смогли пробиться в кабинет директора Михаила Швыдченко. Получить определенный ответ, куда ушли деньги и как их вернуть, клиенты так и не смогли. Швыдченко сказал, что сделает официальное заявление 22 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU