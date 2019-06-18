Воронежцы просят у Владимира Путина школу

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-18T10:18:56+03:00

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Жильцы микрорайона Процессор записали видеообращение для прямой линии с Владимиром Путиным, которая пройдет 20 июня. Воронежцы сетуют на то, что в их районе нет школы. Детям приходится ходить в ближайшее учебное заведение, которое находится в четырех километрах, за трассой. Многие переехали в новый район еще третьеклассниками, теперь у них самих подрастают дети, а школы - все нет. Сейчас в районе около 1500 детей.

- Правительство Воронежской области уже более 10 лет обещает жильцам микрорайона Процессор построить общеобразовательную школу. Недавно мы узнали, что очередная программа "Миллионному городу - современные школы", по которой нам обещали учебное заведение, уже неактуальна, и администрация города уже даже не планирует возведение учебного заведения, - отмечают жители Процессора.

К президенту к аналогичным вопросом обратились и жители улицы Ломоносова - Воронежцы рассказали на видео Президенту о том, что на улице Ломоносова нет школы и детсада

Воронеж, Процессор. Обращение жителей к Президенту по поводу строительства школы..Правительство Воронежской области уже более 10 лет обещает жильцам микрорайона Процессор построить общеобразовательную школу. Недавно мы узнали, что очередная программа "Миллионному городу - современные школы", по которой нам обещали учебное заведение, уже неактуальна и администрация города уже даже не планирует возведение учебного заведения. Видеообращение подготовлено для Прямой Линии с Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU