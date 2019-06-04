Виновников неприятного запаха будут искать вместе с полицией и прокуратурой

Также глава региона указал собственникам ЛОС на недостатки очистки поступающих стоков.

ИСТОЧНИК ЗАПАХА - ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТОКИ

В конце прошлой недели на вручении премии Столля губернатор сказал, что в ближайшее время обязательно побывает на очистных сооружениях, чтобы понять, что же там на самом деле происходит и откуда берется неприятный запах на улицах Воронежа.

Поэтому первым делом, как только он вышел из машины, сразу направился к местам, где происходит очистка стоков. Это иловые карты, отстойники и цех механической очистки.

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Обо всех стадиях процесса рассказал технический директор ЛОС Сергей Поляк:

- Смесь сырого остатка избыточного ила отправляется на сушку на иловые карты. На наших очистных сооружениях два типа иловых площадок: 14 - с дренажным отводом воды общей площадью 12 гектаров и 24 - с поверхностным отводом. Общая площадь иловых площадок - 13 га. От них в теплое время года исходит неприятный запах. Процесс сушки длится не менее трех лет, после чего определяется класс опасности илового осадка, его влажность. После этого он утилизируется на полигоне ТБО.

По словам Сергея Поляка, интенсивность запаха зависит не от времени суток, а от розы ветров:

- Промышленные стоки, вызывающие такие запахи, к нам поступают из городской канализации, которая находится на обслуживании «РВК-Воронеж». У нас есть подозрения, какие предприятия сливают туда свои отходы, но, чтобы их назвать, нужны подтвержденные доказательства. Это однозначно промышленные стоки. Они негативно влияют на очистку - специальные бактерии, которые с аппетитом «съедают» бытовые стоки, от агрессивных веществ гибнут. Отсюда и неприятный запах.

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При этом технический директор затруднился ответить, какой объем сливается в городскую канализацию:

- Мы фиксируем стоки, которые поступают на механическую очистку уже непосредственно к нам. Среднесуточный их объем колеблется в пределах 75 - 80 тысяч кубометров. Проектная мощность Левобережных очистных сооружений составляет 220 тысяч «кубов» в сутки.

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Так что версию, связанную с образованием запаха из-за изношенных сетей, Сергей Поляк отмел. По его словам, если и случаются порывы, то их оперативно устраняют, а мощность сетей такова, что они могут в себя вместить еще немало отходов жизнедеятельности.

«ТЕ, КТО ЭТО ДЕЛАЮТ, - ПРЕСТУПНИКИ»

Затем проблему более детально обсудили на совещании, в котором также приняли участие руководство ЛОС, «РВК-Воронеж», мэр Воронежа Вадим Кстенин и его заместители.

В ходе встречи выяснилось, что канализационные сети как левого, так и правого берегов находятся в ведении компании «РВК-Воронеж». И если раньше неприятный запах больше был в Юго-Западном районе, то теперь ситуация там постепенно улучшается. Однако зловоние переместилось сначала в юго-восточном направлении, а потом окутало и весь город.

«РВК-Воронеж» также винит в этом предприятия, расположенные на левом берегу. По словам генерального директора компании Олега Николаенко, точек слива отравы в канализацию три. Он рассказал, что водоканал проводит как запланированные проверки того, что поступает в городской коллектор, так и тайные. В первом случае все нормы выдерживаются, а вот во втором оказывается, что ночью, а также по воскресеньям к коллекторам подъезжают фуры с цистернами, из которых сливают отходы - предположительно от работы предприятий. Это фиксируют установленные там камеры видеонаблюдения. Более того, «РВК-Воронеж» знает, что это за предприятия. Однако никто до сего дня так и не поймал за руку нарушителей.

Впрочем, в ходе совещания выяснилось, что и на самих ЛОС не все гладко с состоянием оборудования. Так, в аэротенках, где с помощью кислорода происходит разложение отходов, имеются дыры, через которые этот кислород уходит. «Непереваренный» маслянистый ил попадает в следующую цепочку очистки и еще больше засоряет систему.

На предприятии клятвенно обещают устранить технологические проблемы. Планируют построить цех механического обезвоживания осадка. Он позволит избавиться от иловых площадок - осадок будет высушен до 70%, и его можно будет использовать для рекультивации почвы.

- Мы с вами встречались в ноябре. Цех механической очистки ничего не дает, чтобы убрать запах. Мы договорились, что нужно найти источник, технологию, которая позволит перерабатывать новые загрязнения. Негодяи, которые это делают, - преступники. Нужно их привлечь к ответственности. Вы разрабатываете меры технические, технологические, чтобы цех очистки работал с минимальным количеством выбросов неприятного запаха. И до тех пор, пока эти меры не будут организованы, вы отсюда не уходите, - сказал губернатор.

«ПРИБЫЛЬ ДОЛЖНА ПОЙТИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ»

После совещания, общаясь со СМИ, Александр Гусев назвал две причины возникновения неприятного запаха:

- Это ненормативная работа сооружений и второе - преступная деятельность некоторых наших предприятий и перевозчиков, которые в этой схеме участвуют. Это несанкционированные сливы концентрированных загрязняющих веществ, которые, попадая на очистные сооружения, выводят их из строя. Происходит вспенивание, вынос активного ила, перестает работать биологическая очистка, и потом частично обработанные осадки попадают на иловые карты - и запах идет оттуда. Если ничего не изменится, я готов инициировать действия со стороны правоохранительных органов, прокуратуры. Те, кто сливают, знают свои проблемы, они их скрывают от нас и ничего не делают, чтобы исправить. Я считаю, что это преступники, и они должны быть наказаны. Человека, который приехал сливать на автомобиле, нужно вести к следователю. Но к нему можно и не применять жестких мер, а оставить их для тех, кто формирует эту дрянь.

И все же одномоментно избавить город от неприятных ароматов, похоже, не получится.

- Программа по устранению запаха должна быть короткой: если в течение десятка дней проблема не решится, мы найдем людей и организации, попросим сюда прийти с тем, чтобы они начали работу сейчас. Надеюсь, что у руководства ЛОСов есть понимание значимости этой беды для Воронежа. Нужно заниматься реконструкцией. Заявленное мероприятие по строительству блока концентрирования осадка, думаю, во многом поможет, значительно уменьшит запах от иловых карт. До конца года это можно сделать. Мы никаких денег сюда закачивать не будем. У них в тарифах есть средства, которые должны быть направлены на техническое перевооружение. Прибыль должна пойти на реконструкцию, - резюмировал губернатор.