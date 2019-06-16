2019-06-16T09:28:34+03:00
Общество

Воронежцы рассказали на видео Президенту о том, что нет школы и детсада на улице Ломоносова

Люди утверждают, что рядом есть пустырь, на котором можно было бы построить образовательное учреждение [видео]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жители улицы Ломоносова: "Дорога в школу превращается в полосу препятствий".Жители улицы Ломоносова: "Дорога в школу превращается в полосу препятствий".Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Второе видеообращение к Владимиру Путину за последнюю неделю записали воронежцы. На этот раз к Президенту обратились жители улицы Ломоносова. Люди жалуются, что в их микрорайоне нет школы и детсада, и просят Владимира Путина повлиять на чиновников, которые оттягивают сроки начала строительства образовательных учреждений на неопределенные сроки. Есть только старая школа в 3,5 километрах от их домов. Работает шесть дней в неделю, при этом даже по внешнему виду заметно, что ей требуется серьезный ремонт. По словам местных жителей, рядом есть пустырь, на котором вполне могла бы разместиться школа.

Проблема существует уже давно, и обращение к Президенту говорит о том, что людей довели до отчаяния. Есть проект строительства школы и детсада на территории части яблоневого сада на пересечении с Московским проспектом, но когда реально там начнется этот процесс, пока непонятно.

Напомним, в середине недели в Сети появилось видеообращение к Президенту жителей Березовой Рощи. Люди просят Президента не допустить строительства огромного жилого дома. По их словам, детсады и школы в их микрорайоне переполнены. И куда тогда везти детей жильцов еще и этой новостройки? Кроме того, жители Березовой Рощи утверждают, что дом строят на непрочной почве, и он в перспективе может рухнуть.

Президента просят помочь со строительством школы и детсада на улице Ломоносова.Обращение жителей микрорайона по ул.Ломоносова г.Воронеж к Президенту Путину В.В. по поводу отсутствия школы. Прямая линия 2019 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сразу два диких, но симпатичных ежика попали на фото в Воронежской области
Врачи рассказали о состоянии 10-летней девочки, выжившей в аварии под Воронежем с 8 погибшими
Полицейские возбудили уголовное дело по ДТП под Воронежем, где погибли 8 человек
Появилось видео с места аварии под Воронежем, где погибли восемь человек
Губернатор Воронежской области выразил соболезнования родным 8 погибших в ДТП в Хохольском районе
В Воронежской области иномарка лоб-в-лоб столкнулась с микроавтобусом: погибло 7 человек
В Воронеже на несколько дней отложили запуск прямых рейсов в Анапу
Воронежцы сфотографировали массовую гибель двустворчатых моллюсков
Под Воронежем грузовик врезался в иномарку: пострадал пожилой мужчина
В Воронеже во время грозы во дворе многоэтажки рухнуло дерево
Воронежским охотникам разрешили ловить только четырех сурков-байбаков
В Воронежской области полицейские раскрыли дело о таинственном похищении теленка
В Воронежской области зафиксировали самое жаркое лето почти за 100 лет
В Воронеже после столкновения ВАЗа и «Дэу Нексии» загорелась иномарка: пострадал мужчина
В Воронеже 32-летняя женщина отдала лже-сотруднику банка 18 тысяч рублей
В Воронеже мужчина украл у коллеги по стройке банковскую карту
В Воронеже домушник-альпинист оказался запертым в квартире из-за оборванной веревки
Житель Воронежской области проведет в тюрьме полгода за вождение в пьяном виде
Глазастого любопытного совенка снял на видео воронежец
Адский абсурд: Воронежский драмтеатр поставил "галлюцинацию" по Стругацким
"Нас четверо, но есть пятое мнение!": воронежцев покорил Иерусалимский квартет
Для воронежской детворы на книжной ярмарке пройдут бесплатные мастер-классы
В Воронежской области в пяти кафе нашли «непонятное» мясо
Под Воронежем «своровали» два земельных участка на миллион рублей