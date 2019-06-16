Воронежцы рассказали на видео Президенту о том, что нет школы и детсада на улице Ломоносова

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-16T09:28:34+03:00

Люди утверждают, что рядом есть пустырь, на котором можно было бы построить образовательное учреждение [видео]

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Второе видеообращение к Владимиру Путину за последнюю неделю записали воронежцы. На этот раз к Президенту обратились жители улицы Ломоносова. Люди жалуются, что в их микрорайоне нет школы и детсада, и просят Владимира Путина повлиять на чиновников, которые оттягивают сроки начала строительства образовательных учреждений на неопределенные сроки. Есть только старая школа в 3,5 километрах от их домов. Работает шесть дней в неделю, при этом даже по внешнему виду заметно, что ей требуется серьезный ремонт. По словам местных жителей, рядом есть пустырь, на котором вполне могла бы разместиться школа.

Проблема существует уже давно, и обращение к Президенту говорит о том, что людей довели до отчаяния. Есть проект строительства школы и детсада на территории части яблоневого сада на пересечении с Московским проспектом, но когда реально там начнется этот процесс, пока непонятно.

Напомним, в середине недели в Сети появилось видеообращение к Президенту жителей Березовой Рощи. Люди просят Президента не допустить строительства огромного жилого дома. По их словам, детсады и школы в их микрорайоне переполнены. И куда тогда везти детей жильцов еще и этой новостройки? Кроме того, жители Березовой Рощи утверждают, что дом строят на непрочной почве, и он в перспективе может рухнуть.

Президента просят помочь со строительством школы и детсада на улице Ломоносова.Обращение жителей микрорайона по ул.Ломоносова г.Воронеж к Президенту Путину В.В. по поводу отсутствия школы. Прямая линия 2019 г.

ИСТОЧНИК KP.RU