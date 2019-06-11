В Воронеже Центральным стадионом профсоюзов, похоже, займется Евгений Хамин
Во вторник, 11 июня, губернатор Александр Гусев встретился с председателем Комитета по физической культуре и спорту Воронежской областной Думы Евгением Хаминым.
Во первых строках отчета об этой встрече, опубликованном на официальном портале правительства области, сказано, что на ней обсуждали «улучшения материально-технической базы Центрального стадиона профсоюзов и развития деятельности крупнейшего спортивного объекта города в целом».
Что это может значить? Сам формат приватной беседы, похоже, означает то, что один из инвесторов, готовый вложиться либо в приведение главной спортивной арены Воронежа в божеский вид либо в иные операции с ней, определен.
Впрочем, на встрече обсуждали и другие аспекты деятельности бизнес-структур, близких Евгению Хамину. В частности, проект с рабочим названием «Социальный узел», который разместится на территории 35 гектаров – на пересечении улицы Ломоносова и Московского проспекта. То есть, на территории яблоневого сада, вокруг которого в последнее время было сломано столько копий.
Евгений Хамин сообщил, что разработана архитектурная концепция этой территории. На ней разместится школа на 2 860 мест, детсад на 600 мест, детская школа искусств с библиотекой, поликлиника на 1100 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи, а также спорткомплекс «Академия». Схему этих больших планов можно увидеть ниже.
Так будет выглядеть "Социальный узел"...Фото: с портала правительства Воронежской области.
...а так спорткомплекс "Академия".Фото: с портала правительства Воронежской области.
Затем Евгений Хамин рассказал о развитии спортивного центра «Гран-При» (бывший СК «Энергия») и обустройстве территории вокруг него. Он также сообщил, что на этой спортивной арене с 17 по 21 октября 2019 года впервые в истории Воронежской области пройдет первенство Европы по скалолазанию. В соревнованиях будут участвовать 250 спортсменов из 18 стран.
На этой воронежской арене в октябре пройдет первенство Европы по скалолазанию.Фото: с портала правительства Воронежской области.
А в Сити-парке «Град» собираются провести Фестиваль мультипликации. Его Евгений Хамин анонсировал как культурное событие федерального уровня.
Губернатор все эти проекты поддержал.
ИСТОЧНИК KP.RU