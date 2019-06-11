2019-06-11T18:57:00+03:00
Общество

В Воронеже Центральным стадионом профсоюзов, похоже, займется Евгений Хамин

Депутат обсуждал проблемы главной спортивной арены города на встрече с губернатором Александром Гусевым
Яков СТРОГОВ
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На встрече Александра Гусева и Евгения Хамина обсуждали дальнейшую судьбу Центрального стадиона профсоюзов.На встрече Александра Гусева и Евгения Хамина обсуждали дальнейшую судьбу Центрального стадиона профсоюзов.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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Во вторник, 11 июня, губернатор Александр Гусев встретился с председателем Комитета по физической культуре и спорту Воронежской областной Думы Евгением Хаминым.

Во первых строках отчета об этой встрече, опубликованном на официальном портале правительства области, сказано, что на ней обсуждали «улучшения материально-технической базы Центрального стадиона профсоюзов и развития деятельности крупнейшего спортивного объекта города в целом».

Что это может значить? Сам формат приватной беседы, похоже, означает то, что один из инвесторов, готовый вложиться либо в приведение главной спортивной арены Воронежа в божеский вид либо в иные операции с ней, определен.

Впрочем, на встрече обсуждали и другие аспекты деятельности бизнес-структур, близких Евгению Хамину. В частности, проект с рабочим названием «Социальный узел», который разместится на территории 35 гектаров – на пересечении улицы Ломоносова и Московского проспекта. То есть, на территории яблоневого сада, вокруг которого в последнее время было сломано столько копий.

Евгений Хамин сообщил, что разработана архитектурная концепция этой территории. На ней разместится школа на 2 860 мест, детсад на 600 мест, детская школа искусств с библиотекой, поликлиника на 1100 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи, а также спорткомплекс «Академия». Схему этих больших планов можно увидеть ниже.

Так будет выглядеть "Социальный узел"... Фото: с портала правительства Воронежской области.

Так будет выглядеть "Социальный узел"...Фото: с портала правительства Воронежской области.

...а так спорткомплекс "Академия". Фото: с портала правительства Воронежской области.

...а так спорткомплекс "Академия".Фото: с портала правительства Воронежской области.

Затем Евгений Хамин рассказал о развитии спортивного центра «Гран-При» (бывший СК «Энергия») и обустройстве территории вокруг него. Он также сообщил, что на этой спортивной арене с 17 по 21 октября 2019 года впервые в истории Воронежской области пройдет первенство Европы по скалолазанию. В соревнованиях будут участвовать 250 спортсменов из 18 стран.

На этой воронежской арене в октябре пройдет первенство Европы по скалолазанию. Фото: с портала правительства Воронежской области.

На этой воронежской арене в октябре пройдет первенство Европы по скалолазанию.Фото: с портала правительства Воронежской области.

А в Сити-парке «Град» собираются провести Фестиваль мультипликации. Его Евгений Хамин анонсировал как культурное событие федерального уровня.

Губернатор все эти проекты поддержал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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