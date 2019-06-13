Видео для Путина: воронежцы выступают против строительства многоэтажки в Березовой Роще
В канун очередной прямой линии с Президентом России (она состоится 20 июня, начало в 12.00) жители Центрального района Воронежа решили воспользоваться ситуацией и пожаловаться Владимиру Путину на строительство многоэтажного дома. Махину с максимальной высотой 23 этажа начали возводить по адресу: Березовая роща, 4а.
У людей, записавших видео, две претензии к строительству. Первая – детсады в микрорайоне и так переполнены, а с новыми жильцами родителям придется везти малышей «за тридевять земель». Вторая – дом, по мнению местных жителей, хотят сделать на непрочной земле, так называемых «плавунах», и он из-за этого просто может рухнуть.
В мэрии, между тем, заявили, что строительство законно, и общественных слушаний не предполагает. По Генплану в этом месте якобы и должны стоять многоэтажки. Возможно, эту точку зрения придется переменить (или видоизменить), если до Президента кто-нибудь доведет информацию об этом видеообращении.
Обращение жителей Березовой Рощи к Президенту.
ИСТОЧНИК KP.RU