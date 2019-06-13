2019-06-13T19:43:34+03:00
Общество

Видео для Путина: воронежцы выступают против строительства многоэтажки в Березовой Роще

Люди считают, что новый огромный дом может вызвать «напряженку» с местами в детсадах, да и вообще со временем рухнет [видео]
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Стройка уже началась.Стройка уже началась.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В канун очередной прямой линии с Президентом России (она состоится 20 июня, начало в 12.00) жители Центрального района Воронежа решили воспользоваться ситуацией и пожаловаться Владимиру Путину на строительство многоэтажного дома. Махину с максимальной высотой 23 этажа начали возводить по адресу: Березовая роща, 4а.

У людей, записавших видео, две претензии к строительству. Первая – детсады в микрорайоне и так переполнены, а с новыми жильцами родителям придется везти малышей «за тридевять земель». Вторая – дом, по мнению местных жителей, хотят сделать на непрочной земле, так называемых «плавунах», и он из-за этого просто может рухнуть.

В мэрии, между тем, заявили, что строительство законно, и общественных слушаний не предполагает. По Генплану в этом месте якобы и должны стоять многоэтажки. Возможно, эту точку зрения придется переменить (или видоизменить), если до Президента кто-нибудь доведет информацию об этом видеообращении.

Обращение жителей Березовой Рощи к Президенту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже вручили Платоновскую премию
В Воронежской области фермер по «липовым» бумажкам получил два миллиона
Под Воронежем ищут браконьеров, рыбачивших на заповедных озерах
В Воронежской области будут судить «шутницу», выдумавшую бомбу в районной администрации и убийство мужа сестры
В Воронеже на трех стройках обнаружили нарушения безопасности
Татьяна Гордеева стала почетной гражданкой Воронежской области
В Воронеже из-за шума закрыли на месяц магазин «Пятерочка»
В Воронеже попала на видео безумная езда со скоростью 280 км/час
Энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 вышел на 50% мощности
Воронежцев напугали звуки, похожие на взрывы, во дворе многоэтажки
В Воронежской области мальчик, делая селфи на электричке, получил ожоги 60% тела
В Воронеже родители забыли девятилетнего сына на заправке
В Воронеже отменили концерт Платоновского фестиваля
Власти Воронежской области примут меры для улучшения демографической ситуации
40-километровая сплошная удивила воронежских автомобилистов