2019-06-18T19:00:41+03:00
Общество

Воронежцы на видео жалуются Путину, что рядом с больницей «Электроника» нет школы

Люди говорят, что дети приезжают домой замученные второй сменой и поездками на автобусе [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Школа нужна и жителям микрорайона возле больницы "Электроника".Школа нужна и жителям микрорайона возле больницы "Электроника".Фото: кадр с видео
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Жители микрорайона возле больницы «Электроника» записали еще одно видео для президента. Владимира Путина просят помочь добиться от чиновников строительства школы. Люди жалуются, что им много раз обещали это сделать, но, как говорится, воз и ныне там. А дети, вынужденные ехать в школу на автобусе, сильно устают как от дороги, так и от того, что вынуждены учиться во вторую смену.

В мэрии Воронежа прокомментировали ситуацию так:

- Все земельные участки в микрорайоне больницы «Электроника» (улица Минская) относятся к государственной собственности, муниципальной земли там, к сожалению, нет. Структурные подразделения администрации вместе с уполномоченными вышестоящими исполнительными органами ищут площадку, подходящую для строительства школы. Когда такой участок найдут, его нужно будет перевести в муниципальную собственность. Это нужно сделать для последующего включения школы в соответствующие программы, в рамках которых она может быть возведена.

Жилые дома, расположенные в микрорайоне, прикреплены приказом управления образования и молодежной политики города к новой современной школе № 100 в микрорайоне Репное, построенной и открытой в 2015 году. Школьников из микрорайона у больницы «Электроника» подвозят туда и обратно на автобусах бесплатно.

Это уже шестое видеообращение воронежцев к президенту. Ранее на то, что в их кварталах нет школы и детсада жаловались жители микрорайона «Процессор» и улицы Ломоносова. В Березовой роще люди выступают против строительства многоэтажки в тот момент, когда образовательные учреждения рядом с ней и так переполнены. Также на Президента уповают 30 обманутых клиентов бывшего дилера «Фольксвагена» - компании «Гаус». Они пытаются вернуть 20 миллионов рублей, их заплатили за машины, которые в итоге так и не получили. Директор «Гауса» Михаил Швыдченко сидит в СИЗО, ему грозит до десяти лет тюрьмы. А жители Тенистого жалуются на невыносимую вонь, особенно усиливающуюся к вечеру.

Видеобращение к Путину жителей микрорайона Электроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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