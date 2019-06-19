2019-06-19T15:11:12+03:00
Общество

Жители двух домов под Воронежем жалуются президенту на плохую воду

Им обещали давать ее с новой водонапорной башни, однако на балансе у местных коммунальщиков она не числится [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Жителям Новой Усмани вместо нормальной воды дают техническую.Жителям Новой Усмани вместо нормальной воды дают техническую.Фото: кадр с видео
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Новое видео, обращенное к Владимиру Путину, появилось в Сети. На сайте «Новая Усмань Сегодня» жители домов №№ 26А и 26Б на улице Солнечной Новой Усмани разместили обращение, в котором просят президента помочь им решить проблему с водой.

Люди утверждают, что их дома, построенные в 2015 году, обещали снабжать водой с новой водонапорной башней. Однако на самом деле из кранов льется жидкость, поступающая со старой колхозной башни. Пить ее невозможно, даже купать детей в ней нельзя (да и взрослым в нее окунаться не рекомендуется). Она то желтая, то просто ржавая. Одним словом, техническая. Местные коммунальщики заявили, что никакой новой водонапорной башни у них на балансе нет, а в итоге и вовсе отказались снабжать дома водой.

Такую воду не то что пить нельзя, в ней даже купаться боязно. Фото: кадр с видео

Такую воду не то что пить нельзя, в ней даже купаться боязно.Фото: кадр с видео

Напомним, в Воронеже видео для Президента записали жители сразу трех микрорайонов: «Процессор», домов возле больницы «Электроника» и улицы Ломоносова. У всех одна проблема: нет школ, а на Ломоносова еще и детсада.

В Березовой роще люди выступают против строительства многоэтажки в тот момент, когда образовательные учреждения рядом с ней и так переполнены. Также на Президента уповают 30 обманутых клиентов бывшего дилера «Фольксвагена» - компании «Гаус». Они пытаются вернуть 20 миллионов рублей, их заплатили за машины, которые в итоге так и не получили. Директор «Гауса» Михаил Швыдченко сидит в СИЗО, ему грозит до десяти лет тюрьмы. А жители Тенистого жалуются на невыносимую вонь, особенно усиливающуюся к вечеру.

Жители двух домов в Новой Усмани жалуются президенту на качество воды.Видео с сайта: www.nu-today.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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