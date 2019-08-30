Воронежский общественный транспорт сравнили с конкой начала XX века

Масштабные преобразования в сфере общественного транспорта в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) обсудили директор АТП-1 Владимир Георгиевский и гражданский активист Виталий Иванищев. Мы попросили гостей сравнить сегодняшнее состояние автобусов с тем, что было десять лет назад.

- Первое, что бросается в глаза – возраст подвижного состава и его техническое состояние, - отметил Владимир Георгиевский. – Город даже не десятилетней, а пятилетней давности был забит реальным хламом. Сейчас подвижного состава, который перешел границу предельного срока эксплуатации – не более 15%. По крайней мере, сужу по нашему предприятию.

Владимир Георгиевский.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Виталий Иванищев отчасти согласился:

- Действительно, прошло большое обновление. У нас не осталось ГАЗелей старого образца – теперь есть ГАЗели «Некст», «Форды», «Фиаты». Но я бы не связывал напрямую возраст автобуса и его техническое состояние. Практически все автобусы, которые курсируют по городу, изначально конструировались как грузовые автомобили. Уже потом они были приспособлены для перевозки пассажиров. В этом плане Воронеж откатился к 30-м годам XX века, когда в город пришли двуосные автобусы. А в начале двадцатых, когда конка (конно-железная дорога - прим.) уже не ходила, а трамвай еще не запустили, использовался такой общественный транспорт: на грузовик водрузили вагон старой конки. Да, мы действительно обновили подвижной состав. Но если брать всю философию городского транспорта, мы откатились назад.

Виталий Иванищев.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Полную запись беседы слушайте на нашем сайте.

Отметим, что в Воронеже грядет масштабная реформа городского транспорта. Мэрия представила новую маршрутную сеть, разработанную "РосдорНИИ". Класс транспорта на многих маршрутах планируют повысить - иными словами, низкопольных автобусов, удобных для пожилых людей и мам с колясками, должно стать больше. Высказаться по поводу нововведений можно в официальном сообществе городской администрации.