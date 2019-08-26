Воронежцам предложили сказать все, что они думают о новой маршрутной сети

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-26T12:20:51+03:00

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В городской администрации пригласили воронежцев высказаться по поводу новой схемы общественного транспорта, разработанной "РосдорНИИ". Напомним, разработчики порекомендовали изменить 33 маршрута и полностью убрать 29 (как подчеркивают в мэрии, без ущерба для разветвленности сети благодаря компенсации новыми маршрутами).

Обсуждение идет в официальной группе городской администрации "Вконтакте". Пост собрал уже более тысячи комментариев. Кто-то благодарит за то, что транспорт поедет по улицам, где ранее не появлялся, кто-то возмущается, что исчез любимый маршрут.

– Прямое обсуждение проекта горожанами, живой обмен мнениями, которые собраны в одном месте, являются для муниципалитета еще более значимым источником информации. Это обсуждение гарантированно будет в онлайн-режиме изучаться сотрудниками управления транспорта – до публичной презентации проекта, – говорит мэр Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU