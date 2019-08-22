Новый автобус из Шилово и транспорт на набережной: в Воронеже показали новую маршрутную схему

Сохранить в прежнем виде 35 маршрутов, изменить трассы движения 33-х, ввести семь новых (включая два троллейбусных) и полностью ликвидировать 29. Таковы предложения по обновлению маршрутной схемы Воронежа, подготовленные "РосдорНИИ". Документ сегодня представила мэрия Воронежа.

Схему разрабатывали после изучения пассажиропотоков. Делали это разными способами: считали, что называется, вручную, проводили анкетирование и даже анализировали обезличенные данные сотовых операторов о передвижении воронежцев.

Пришли к выводу, что полностью дублируются (то есть совпадают более чем на 75%) порядка половины маршрутов, частично совпадают (от 50% до 75%) - почти 90% из них. С одной стороны, это повышает надежность транспортного сообщения, с другой - приводит к гонкам водителей, которые нередко заканчиваются авариями. Свежие примеры - ДТП на Ленинском проспекте и на улице Мира.

Как обещают в мэрии, сокращение маршрутов пройдет безболезненно для разветвленности сети. Этого удастся достигнуть благодаря повышению класса автобусов на более крупный, а также внедрению выделенных полос. Более того, маршрутки поедут по тем улицам, куда не заглядывали раньше: Ипподромная, Софьи Перовской, микрорайон "Озерки". Добавится долгожданный новый маршрут из Шилово, а по улице 9 Января поедут не только ПАЗики, но и большие автобусы.

Кроме того, предложено увеличить количество троллейбусных маршрутов с четырех до шести. Разработан и вариант маршрутной сети с учетом появления легкорельсового трамвая, этот документ покажут позже.

Одно из любопытных нововведений - изменение нумерации. Те самые маршруты "с буковками", которые так огорчали некоторых воронежских перевозчиков, должны уйти.

Маршрутная сеть должна пройти процедуру публичных слушаний. Воронежцам предлагается внести в нее свои коррективы. Торги по новым маршрутам начнутся в следующем году.

Отметим, что на днях стало известно о возможном подорожании проезда до 23 рублей в середине сентября.