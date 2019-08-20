2019-08-20T09:36:27+03:00
Происшествия

В Воронеже в аварии с маршруткой пострадали три пассажира

Травмы также получила водитель кроссовера
Ярослав ИВАНОВ
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19 августа около половины девятого вечера на Левом берегу произошла авария с маршруткой. На Ленинском проспекте у дома 95б ПАЗ №91 под управлением 34-летнего водителя проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Сузуки СХ-4» под управлением 50-летней женщины, которая следовала от улицы Арзамасской с левым поворотом на Чернавский мост.

В аварии пострадали четыре человека: госпитализировали владелицу кроссовера и троих пассажиров маршрутки - 15-летнего подростка и женщин 80 и 53 лет.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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