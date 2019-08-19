В центре Воронежа в ДТП с двумя маршрутками ранены четыре женщины и ребенок
«ПАЗики» врезались друг в друга на улице Мира [фото]
Визуально более сильный удар достался "ПАЗику" № 26А.Фото: предоставлено ОИиОС ГУ МВД России по Воронежской области.
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В понедельник, 19 августа, в 17.20 у дома № 2 на улице Мира столкнулись два маршрутных «ПАЗика», сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Один из них (№ 26А) ехал по Кольцовской в направлении «Галереи Чижова», другой (№ 68) начинал круг от железнодорожного вокзала № 1.
После ДТП за медицинской помощью обратились две пассажирки автобуса № 68, а также ехавшие в другой маршрутке две женщины и девочка. Их возраст, характер травм, а также обстоятельства ДТП сейчас выясняют.
37-летний водитель маршрутки № 26А, а также его коллега, 32-летний воронежец из 68-й, серьезных травм не получили.
ИСТОЧНИК KP.RU