В центре Воронежа в ДТП с двумя маршрутками ранены четыре женщины и ребенок

СЕГОДНЯ 19:40 2019-08-19T19:43:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 19 августа, в 17.20 у дома № 2 на улице Мира столкнулись два маршрутных «ПАЗика», сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Один из них (№ 26А) ехал по Кольцовской в направлении «Галереи Чижова», другой (№ 68) начинал круг от железнодорожного вокзала № 1.

После ДТП за медицинской помощью обратились две пассажирки автобуса № 68, а также ехавшие в другой маршрутке две женщины и девочка. Их возраст, характер травм, а также обстоятельства ДТП сейчас выясняют.

37-летний водитель маршрутки № 26А, а также его коллега, 32-летний воронежец из 68-й, серьезных травм не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU