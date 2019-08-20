Проезд в воронежских маршрутках может подорожать через месяц

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-20T14:32:06+03:00

Изменится не только стоимость проезда, но и качество перевозок. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Поездка в автобусе будет стоить от 20 до 25 рублей

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Сегодня, 20 августа, в региональной Общественной палате прошел круглый стол "О перспективах развития транспортного обслуживания в городе Воронеже". В мероприятии приняли участие представители мэрии, общественники, перевозчики.

Дискуссия строилась вокруг ключевой темы - повышения стоимости проезда. Первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что сумма еще не утверждена, однако подорожание может произойти уже через месяц - в середине сентября. Евгений Бажанов, глава регионального управления по государственному регулированию тарифов, заявил, что рассматриваемая стоимость проезда - от 20 до 25 рублей. При этом требования нового типового контракта с перевозчиками, составленного Минтрансом РФ, еще выше - от 25 до 28 рублей.

Обсуждали также сокращение числа маршрутов со 101 до 70 (будут удалять те, что дублируют друг друга) и обновление парка автобусов.

Уже в этот четверг, 22 августа, в 13.00 мы будем обсуждать тему повышения стоимости проезда и реформирования транспорта в прямом эфире радио "КП" 97.7 FM. Слушатели смогут задать вопросы нашим гостям - руководителю АТП-1 Владимиру Георгиевскому и активисту, блогеру Виталию Иванищеву. Звоните нам по телефону 261-11-56. Вопросы можно прислать заранее через "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU