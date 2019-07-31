Новые правила игры: изменят ли жизнь воронежских пассажиров иногородние перевозчики?

До сведения воронежских компаний довели типовой контракт перевозчиков, принятый на федеральном уровне. Об этом сообщили в мэрии Воронежа. Что включает в себя новый образец?

- Во-первых, для определения перевозчика будут проводиться конкурентные открытые конкурсы, в которых смогут участвовать транспортные предприятия из любого региона, - рассказывают в пресс-службе городской администрации. - Во-вторых, в контрактах очень четко и подробно прописываются требования к подвижному составу и водителям, а за неисполнение контракта на предприятие будут накладываться штрафы. В-третьих, предлагается новая схема расчетов, при которой доход предприятия зависит не только от количества перевезенных пассажиров, но и от безаварийной работы, соблюдения графиков движения, выполнения всех запланированных рейсов и отсутствия жалоб горожан.

Что изменится после появления иногородних перевозчиков? Спросили у Михаила Аксенова, сопредседателя реготделения движения "Город и транспорт".

- Ни один перевозчик из другого региона не захочет работать в нынешних условиях, тем более за 17 рублей. Нельзя просто так зайти на рынок, где многие играют "вчерную": придется конкурировать с фирмами, у которых автобусы не стоят на балансе, а водители не состоят в штате. Новый контракт делает правила игры более прозрачными, ставит всем общие рамки. В нем много деталей, которые касаются качества перевозок. Видно, что его готовили люди, которые знают, что делают. Возможный приход нового поставщика услуг - это хорошо. Это покажет, что Воронеж стал выгодным городом для перевозчиков. Появление какого-то внешнего игрока не помешает воронежским фирмам обновиться в соответствии с общими высокими требованиями. Кстати, рынок в любом случае сильно поменяется после грядущего обновления маршрутной сети, - заключает Аксенов.

Иными словами, для пассажиров не так важно, будет ли их возить местная фирма или, скажем, костромская. Требования к транспорту в любом случае повысят. А вместе с тем повысят и плату за проезд. Главное, чтобы второе не произошло без первого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воронежцы сняли "перчёный" фильм об общественном транспорте. Каждый из нас хоть раз сидел в автобусе 36Ж... (Читать далее.)

Межмуниципальный транспорт не оставят за чертой Воронежа. Власти обещают, что пассажирам не придется платить два раза. (Читать далее.)

Система общественного транспорта Воронежа будет перестроена к 2020 году. Реален ли проект легкорельсового метро и почему центр города назвали депрессивным? (Читать далее.)