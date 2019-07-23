2019-07-23T16:54:18+03:00
Общество

Межмуниципальный транспорт не оставят за чертой Воронежа

Власти обещают, что пассажирам не придется платить два раза
Виктор ПАВЛОВ
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Вполне возможно, автобусы с "длинными" маршрутами сократят число остановок.Вполне возможно, автобусы с "длинными" маршрутами сократят число остановок.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Пассажирам межмуниципального транспорта не придется платить за проезд два раза. Об этом сообщают в облправительстве. Одно из возможных решений - сокращение количества остановок таких автобусов в черте Воронежа. Другое - их полное включение в маршрутную сеть города. Однако требования к качеству перевозок существенно поднимут.

В мэрии рассказывают, что на 300 межмуниципальных автобусов поступает огромное количество жалоб пассажиров. Например, там не всегда можно найти терминал безналичной оплаты. В городской администрации добавляют, что сохранение прежних схем движения межмуниципальных маршрутов можно только приветствовать - при условии, что в обозримом будущем подвижной состав будет приведен в должный вид.

Предложение запретить межмуниципальным автобусам двигаться по Воронежу встретило град критики. Жители Сомово вообще грозились перекрыть дорогу, если его примут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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