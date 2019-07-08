Жители Воронежской области грозятся перекрыть дорогу, если сократят пригородные маршруты

СЕГОДНЯ 15:11 2019-07-08T15:11:17+03:00

От нововведений не в восторге и сами перевозчики

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Воронежские чиновники рассматривают возможность сокращения пригородных маршрутов, связывающих центр города с Новоусманским и Семилукским районами. В новой транспортной схеме предлагается организовать пересадочные площадки на въезде в Воронеж, где пригородные автобусы будут высаживать пассажиров, чтобы дальше те отправлялись на городском транспорте. Без сомнения, эта мера вызовет волну недовольства среди жителей этих районов. Ведь им придется дважды платить за проезд.

Людмила Иванникова из Сомово не может скрыть возмущения:

- Нам водитель рассказал, что с сентября 371 автобус (следует от с. Орлово через п. Воля, Шуберское, Дубовку, Сомово, конечная ост. «Воронеж-1» - прим. ред.) пустят в обход Дубовки и Сомово, а прибывать он будет на Монтажный проезд. Если так сделают, мы перекроем дорогу! К 371 автобусу мы привыкли, нам с ним удобно. А на 90-ый жителям Сомово нужно идти минут 20 через лес, - рассказала она.

Как ни странно, предлагаемую меру не поддерживают и перевозчики.

В «Новоусманской транспортной компании» («НТК»), которая владеет 371 маршрутом, фактически подтвердили слова Людмила Иванниковой. Хотя подчеркнули, что пока официального распоряжения по сокращению маршрута нет.

- Конечная всех автобусов, следующих в Воронеж из Новоусманского района, будет у магазина «Твой дом». Там организуют большую стоянку. Мы и сами огорчены грядущими изменениями – людям придется самостоятельно добираться до остановки Димитрова на другой маршрутке, там пересаживаться уже на нужный им автобус. Фактически увеличится количество пересадок. В итоге проезд станет еще дороже. В то время как наши автобусы следуют через социально значимые объекты. И пассажиров жалко, и наших водителей, поскольку сократится количество рейсов, и им придется искать работу, - объяснили нам в «НТК».

Также «Комсомолка» попросила прокомментировать возможное нововведение директора маршрута №113КШ (вокзал «Воронеж-1» - поселок Тенистый) Антонину Кривушину.

- Я слышала о таких предложениях, но пока с нами их никто из чиновников не обсуждал, - рассказала перевозчица. – Я однозначно против. Эта мера не вызовет ничего, кроме очередной волны недовольства со стороны пассажиров. Существующие маршруты уже давно сложились и обкатаны. Прибыли от сокращения протяженности мы не получим. Будет только путаница и дополнительные траты для пассажиров.

В правительстве Воронежской области подтвердили, что вопрос об уменьшении количества дублирующих маршрутов прорабатывается, но когда это произойдет, не известно:

- В рамках разработки Комплексной схемы организации дорожного движения на территории Воронежа до 2032 года прорабатывается вопрос об уменьшении количества маршрутов, дублирующих другу друга, как пригородных, так и городских. В качестве одного из вариантов решения проблемы изучается возможность организации на территории города системы транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), которые должны обеспечить быструю и удобную пересадку с пригородного на городской транспорт и обратно. На текущий момент департаментом промышленности и транспорта области и управлением транспорта администрации Воронежа совместно определена проблематика организации ТПУ, отрабатываются пути решения проблемных вопросов. Говорить о каких-либо конкретных адресах расположения ТПУ пока абсолютно преждевременно, также следует учесть, что сроки реализации данного проекта будут синхронизированы с разработкой и утверждением Комплексной схемы организации дорожного движения в Воронеже, - рассказали в правительстве области.

ИСТОЧНИК KP.RU