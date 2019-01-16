Система общественного транспорта Воронежа будет перестроена к 2020 году

СЕГОДНЯ 17:32 2019-01-16T17:58:57+03:00

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В Воронеже обсудили подготовку двух документов, которые определят развитие города на ближайшие десятилетия. Речь о генеральном плане и комплексной схеме организации дорожного движения.

Последняя, к слову, будет включать в себя новое размещение маршрутов общественного транспорта, которое вступит в силу в 2020 году. Власти планируют ввести единый проездной билет, закупать новые автобусы. Не исключается возможность создания выделенных полос. Целесообразность многомиллионных вложений обещают рассчитать с помощью сторонних организаций. Помочь в сборе данных могут студенты профильных вузов и операторы мобильной связи.

Глава города Вадим Кстенин отметил, что проект создания легкорельсового транспорта вполне реален, поскольку поддержан на всех уровнях федеральной власти. Транспортная схема города будет разрабатываться с учетом этой перспективы.

Мэр детально остановился на проблеме депрессивных территорий города - мрачноватых районов, куда не так просто доехать на общественном транспорте, и откуда еще сложней выбраться.

- Очевидно, что самое интенсивное развитие получат те места, которые окажутся в непосредственной близости к пересадочным узлам рельсового транспорта, - сказал Кстенин. - Меня особо интересует развитие центральной части, которую, как ни странно, тоже можно отнести к депрессивным территориям. Если вы свернете с проспекта Революции в какую-нибудь арку, то поймете, о чем я говорю. Там сегодня можно увидеть всё что угодно: старые гаражи, покосившиеся нежилые здания, непонятные пустыри, занятые мусорками, и так далее. Это неправильно, эта часть требует обновления. Это неправильно, эта часть требует обновления. Я не говорю о какой-то крупной застройке – архитектурный облик должен быть сохранен. Но в рамках разработки проектов должны быть решения, которые позволят использовать центр максимально эффективно.

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