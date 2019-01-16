Мэр Воронежа назвал закрытие трамвая трагедией

СЕГОДНЯ 17:16 2019-01-16T17:18:53+03:00

Несколько лет назад в городе оставалось немало мест, где оставались следы существования трамвая Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Спустя 10 лет городские власти признали, что решение об уничтожении этого транспорта было не то чтобы верным

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5 апреля 2009 года не стало воронежского трамвая. Необходимость его ликвидации власти тогда объяснили, во-первых, предельной изношенностью инфраструктуры, во-вторых, желанием расширить проезжую часть для автомобилистов.

Уже тогда многие общественники называли решение закрыть трамвай стратегически неверным. И вдруг в 2019 году с этим мнением согласился глава Воронежа. Во время обсуждения генплана и комплексной схемы организации дорожного движения Вадим Кстенин заявил:

- В 90-е годы, фактически, случилась трагедия: были созданы предпосылки для уничтожения рельсового транспорта. В результате в начале двухтысячных город его потерял. Хотя мы прекрасно понимаем, что модернизация и реконструкция трамвая была бы намного проще создания подобной системы с нуля.

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