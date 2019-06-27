Мэр Воронежа обсудил с японцами возможность возвращения трамвая
Мэр Воронежа Вадим Кстенин встретился с ведущими специалистами японской консалтинговой компании Yachiyo Engineering Тошиаки Хории и Казухиро Фудзита. Глава города обсудил с зарубежными гостями развитие транспортной системы Воронежа, являющейся важной составной частью Генплана города на 2021 – 2041 годы, которые разрабатывают московские специалисты. Во встрече также участвовал представитель фирмы, разрабатывающей этот документ - главный инженер «Института Генплана Москвы» Захар Шуклин. Любопытно, что недавно представитель этой организации заявил, что идея метро в Воронеже экономически и не оправдана, и намного более целесообразно возвращение на улицы города трамвая.
На встрече Вадим Кстенин поблагодарил гостей из Японии за сотрудничество, пока выразившееся в оборудовании «умных светофоров». В том же время отметил, что отладить эту систему - процесс долгий и кропотливый. Воронежские водители, не почувствовавшие особого эффекта от новых светофоров, наверное, с мэром согласятся.
На встрече никто уже не произносил слова «метро», давно уже в году термин «рельсовый транспорт». Что косвенно подтверждает: в городе может появиться именно скоростной трамвай.
Гости из Японии сообщили, что в следующий раз планируют приехать в Воронеж осенью.
Вадим Кстенин на встрече говорил о перспективах в Воронеже "рельсового транспорта".Фото: с сайта мэрии Воронежа.
ИСТОЧНИК KP.RU