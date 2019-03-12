2019-03-12T16:55:04+03:00
Общество

Воронежские перевозчики хотят увеличить число остановочных карманов и... поднять стоимость проезда

Эти меры призваны снизить число аварий с участием маршруток
Станислав ШЕВЧЕНКО
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За городским транспортом нужен глаз да глаз!За городским транспортом нужен глаз да глаз!Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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12 марта на круглом столе представители ГИБДД и перевозчики обсудили безопасность пассажирских перевозок. Поводом для дискуссии стала мрачная статистика.

За 2018 год в области произошло 210 ДТП с участием общественного транспорта, в которых 23 человека погибли и 311 получили ранения. Прирост таких аварий в Воронеже составил более 18%. Городские маршрутки сбивали людей реже, чем в прошлом году. Зато тормозили они так, что пассажиры ломали кости. Случаев падения людей, закончившихся травмами, зафиксировано 47, и это на 123% больше показателей 2017 года. Столкновений транспортных средств, в которых пострадали люди, было 27 - на 35% больше; наездов на пешеходов - 8, и это на 46% меньше показателей 2017 года.

Круглый стол в Доме журналистов Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Круглый стол в Доме журналистовФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- На фоне общего снижения ДТП особую тревогу вызывает количество аварий с участием пассажирского транспорта - происходящих, прежде всего, по вине водителей автобусов, - подчеркнул Евгений Шаталов, глава УГИБДД по Воронежской области. - Основные причины неудовлетворительной ситуации с безопасностью перевозок находятся в экономической плоскости. Это стремление к максимальной прибыли при минимальных вложениях. Пока заработок формируется за счет количества перевезенных пассажиров, останутся «гонки», нарушения правил и ДТП.

Полиция продолжает проверки – как автобусов на дорогах (выявлено почти 6500 нарушений), так и транспортных предприятий. Как отметил Шаталов, хорошей мерой дисциплинирования водителей могут быть видеорегистраторы, направленные как на дорогу, так и в салон. К сожалению, в законодательстве обязательная установка таких устройств не прописана.

Начальник городского отдела ГИБДД Андрей Астанин выразил обеспокоенность тем, как маршрутки проходят техосмотр.

- В прошлом году был случай, когда водитель автобуса сбил женщину на переходе. Начали выяснять – оказалось, транспорт не проходил техосмотр. Есть факты, когда водители массово получали диагностическую карту в дальних регионах. Как проходил осмотр? Большой вопрос. Надеемся, что в ближайшее время ГИБДД сможет контролировать процесс получения диагностической карты для автобусов.

Глава транспортной компании «Автолайн» и депутат гордумы Дмитрий Крутских выразил свое мнение, откуда на дорогах берется хаос.

- За последние несколько месяцев стало расти количество маршрутов с буковкой «А». Зачастую это межмуниципальные маршруты, дублирующие городские. Автобусы едут, например, из Нововоронежа в Ямное через всю улично-дорожную сеть Воронежа. Управление транспорта мэрии их не контролирует. Их расписание не согласовано с расписанием городских автобусов.

Об идее создания новой комплексной схемы организации дорожного движения Крутских отозвался прохладно:

- Мы за один КСОДД в 2015 году 40 миллионов рублей заплатили, и практически ни одного из запланированных мероприятий не сделали. Давайте обратим внимание на то, что даст сокращение числа аварий уже сейчас. У нас около тысячи остановок, а карманы есть всего на шести сотнях из них. Давайте начнем с этого.

Карманы есть далеко не на всех воронежских остановках Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Карманы есть далеко не на всех воронежских остановкахФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Толчком к уходу от существующей системы Крутских назвал повышение стоимости проезда. Якобы лишь тогда можно будет говорить о том, чтобы перевести водителей на зарплату.

- Когда мы выходим в управление по расчету тарифов, учитываем амортизацию автобусов, расходы на топливо, заработок водителей, то получаем стоимость проезда в 28-29 рублей. Уже сейчас необходимо поднять ее до 20 рублей.

Евгений Шаталов, в свою очередь, отметил: едва ли одно только повышение стоимости позволит навести порядок на дорогах.

- В той системе, которая сегодня устраивает перевозчиков, нам работать крайне тяжело. Нужно стоять, контролировать движение, осматривать водителей, выписывать штрафы. Мы должны это делать - и мы будем это делать. Но этого недостаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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