«Экспериментов над людьми не будет». В городской Думе обсудили маршрутную сеть Воронежа

3 сентября в городской Думе презентовали новую маршрутную сеть города, разработанную «РосдорНИИ». Пожалуй, в зале было не так много людей, которые добирались на встречу на общественном транспорте. Несмотря на это обстоятельство, обсуждение вышло довольно эмоциональным.

Разработчики подробно рассказали о методах создания схемы и о желаемом эффекте в случае ее принятия (эту информацию мы приводили ранее). Напомним, проект предполагает сохранение в прежнем виде 35 маршрутов, изменение трассы движения 33, введение семи новых и ликвидацию 29.

По задумке создателей, перемены не сократят разветвлённость сети. Не все в это поверили: так, представители Новой Усмани на презентации вступились за маршрут 122, жители Таврово – за автобус 48. У общественников, перевозчиков и властей нашлись свои комментарии по поводу проекта.

Виталий Иванищев, гражданский активист.

- Есть два варианта развития маршрутной сети города. Первый - когда есть магистральные и подвозные маршруты, есть пересадочные узлы. Тут мы платим не за вход в автобус, а за поездку (в том числе, возможно, с пересадками). Второй вариант - когда добираемся в какую-то точку, делая минимальное количество пересадок. Воронеж развивался по второму принципу. Многие ждали от новой сети каких-то перемен. Но, по сути, мы увидели ту же сеть - только другую. Ее внедрение в том виде, в котором она представлена - оно, вообще, зачем? Какие цели преследует? Другое дело, если бы это были революционные изменения - параллельно с пересадочными узлами, выделенными полосами, транспортной картой и так далее.

Владимир Георгиевский, руководитель АТП-1.

- Одна из проблем - сокращение длины маршрутов и исключение возможности попасть из конца в конец города без пересадок. Пассажиры за десятилетия привыкли к этому. Теперь же десятки и сотни тысяч воронежцев будут платить больше, причем в оба конца. При многочисленных пересадках негатив будет провоцировать еще и более длительное ожидание автобуса. Пока нет транспортной карты и выделенных полос, разрушать сложившуюся маршрутную сеть преждевременно. Один из заявленных плюсов новой сети - снижение "гонок" водителей. Правда, остается неясным, за счет чего будет это достигнуто.

Владимир Пащенко, начальник управления транспортного планирования и интеллектуальных систем «РосдорНИИ».

- Данная сеть полностью работоспособна. И мы готовы потратить время, чтобы ее доработать. Она базируется, в том числе, на данных сотовых операторов за целый год. Это не игра, это серьезная аналитика. Наши полевые исследования использовались только для калибровки расчетов.

Что касается выделенных полос - Воронеж, наряду с Челябинском, последний крупный город в стране без этого решения. В рамках разработки Комплексной схемы организации дорожного движения выделенные полосы предложено разместить на участках общей протяженностью 30 км. Когда внедрять, в каком порядке - планирует заказчик - городская власть. Самое сложное в выделенных полосах - это их администрирование, то есть фиксация нарушений, работа с некоторыми выездами со дворов.

Вадим Кстенин, мэр Воронежа.

- В Воронеже нет реформы сложнее, чем реформа общественного транспорта. К моему глубокому сожалению, мы очень серьезно потеряли время. Должны были приступить к реализации транспортной реформы 10-15 лет назад. Сегодня нам приходится догонять, но есть возможность использовать опыт других городов. Безусловно, мы будем слушать людей. Сейчас большинство комментариев касается конкретных маршрутов. Человеку важен привычный автобус, и ему, по большому счету, все равно на всю эту транспортную систему. Прошу тех, кто готов мотивировать свою точку зрения, положить это все на бумагу: "Считаем, что вот это - неправильно, потому что... Предлагается - вот что". Мы никогда не допустим того, чтобы все исковеркать, не выстроив параллельные направления. Экспериментов над людьми мы ставить не будем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воронежцам презентовали транспортную карту «как у москвичей». (Читать далее.)