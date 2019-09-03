2019-09-03T12:07:21+03:00
Общество

Воронежцам презентовали транспортную карту «как у москвичей»

Планируется, что в будущем она превратится в цифровой паспорт
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Во время публичной презентации проекта новой маршрутной сети города, представитель банка Сергей Леонидов рассказал об идее создания транспортной карты. В перспективе она может превратиться в нечто большее - карту воронежца, подобную карте москвича в столице.

- На первом этапе это может быть простой электронный кошелек, поддерживающий различные проездные. Создатели обещают, что по транспортной карте можно будет без дополнительной платы совершать пересадки даже между автобусов разных перевозчиков. Существует также возможность короткой поездки, которая будет дешевле.

В перспективе планируется превращение карты в цифровой паспорт, по которому можно будет заходить в госучреждения, записываться на прием к врачу и так далее. Планируется интеграция системы оплаты проезда с текущим мониторингом транспорта. Это позволит, например, отследить эффективность маршрута и получить Достоверное подтверждение наличия автобуса на маршруте.

Напомним, 22 августа мэрия Воронежа представила документ, подготовленный "РосдорНИИ", по обновлению маршрутной сети. Москвичи предложили сохранить в прежнем виде 35 маршрутов, изменить трассы движения 33-х, ввести семь новых (включая два троллейбусных) и полностью ликвидировать 29. В администрации города просят не волноваться и уверяют, что сокращение маршрутов пройдет безболезненно для разветвленности сети. Этого удастся достигнуть благодаря повышению класса автобусов на более крупный, а также внедрению выделенных полос. Подробнее о проекте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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