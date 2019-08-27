Эконом или премиум: нужно ли делить общественный транспорт Воронежа на классы

Грядет транспортная реформа, которая призвана существенно повысить качество перевозок. Один из ее аспектов - повышение стоимости проезда в городских автобусах. Острую и болезненную тему в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) обсудили директор АТП-1 Владимир Георгиевский и гражданский активист Виталий Иванищев.

- Периодически возникает вопрос дифференциации тарифа общественного транспорта - например, дифференциации платы на отдельных маршрутах, - отметил Владимир Георгиевский. - Почему у такси есть несколько экономических сегментов, а у общественного транспорта - нет? Ведь у жителей разные потребности и разные возможности. Приведу пример. На Дальние Сады может ходить только ПАЗ. Низкопольный автобус там не проедет. Остается вопрос: а какой в этом случае должна быть цена проезда?

Виталий Иванищев предложил решать эту проблему следующим образом:

- Должен существовать подвозной автобус от Острогожской до Дальних Садов. По самой Острогожской может ходить магистральный транспорт от Шилово, - подчеркнул общественник. - Я против того, чтобы делать эконом, комфорт и премиум-класс автобусов. Мы это уже проходили в 90-е, когда существовал муниципальный и коммерческий транспорт. Второй был быстрее и чище. Но случилось так, что коммерческие "съели" муниципальные. Так и в этом случае: мы придем к тому, что эконом будет ходить реже, чем премиум. Потом премиум "сожрет" эконом и сам понизит качество.

- Но сейчас обратная ситуация. Тариф держится на уровне эконома. А требования к перевозчикам предъявляются, как минимум, как к середняку. При этом умирает весь транспорт, - заметил Георгиевский.

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Напомним, мэрия представила новую маршрутную сеть Воронежа, разработанную "РосдорНИИ". Высказаться по поводу нововведений можно в официальном сообществе городской администрации. Кстати, схема включает семь новых маршрутов.