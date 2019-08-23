Какими будут семь новых маршрутов общественного транспорта Воронежа

Новая схема общественного транспорта Воронежа, разработанная "РосдорНИИ", включает в себя семь новых маршрутов. Некоторые из них образовались после трансформации старых. Многие включили в себя точки города, где общественного транспорта никогда не видели. Отметим, что пока эти маршруты обозначают условными кодами. Финальная нумерация будет другой.

Новый маршрут НМ1 объединит старые 3 и 22. Он пойдет по ул. 45-й Стрелковой дивизии от молочного завода вплоть до перекрестка с Транспортной, далее выберется на улицу Ленина, зайдет на вокзал "Воронеж-1", прокатится по Кирова, Краснознаменной, Чапаева и закончит движение в частном секторе Ленинского района. Специально для этого автобуса будут созданы две остановки общественного транспорта: в районе ул. 45-й Стрелковой дивизии, 127 и ул. 45-й Стрелковой дивизии, 103. Класс транспорта - средний (43-64 места).

Новый маршрут 1. Изображение предоставлено пресс-службой мэрии.

НМ2 свяжет областной туберкулезный диспансер в Тепличном и вокзал "Воронеж-1". Он соберет пассажиров отмененных 6М и 33К. Класс - средний (43-64 места).

Новый маршрут 2. Изображение предоставлено пресс-службой мэрии.

НМ3 стартует на Ипподромной, выходит на Московский проспект, с Плехановской сворачивает на Кольцовскую, а потом, минуя вокзал, спускается на улицу Софьи Перовской и Петровскую набережную. Сегодня там вообще нет общественного транспорта. Предлагаемый класс - малый (23-42 места).

Новый маршрут 3. Изображение предоставлено пресс-службой мэрии.

НМ4 свяжет Шилово и все тот же вокзал "Воронеж-1" (заметили, как он понравился московским разработчикам?) через Острогожскую, Краснознаменную, Кирова и проспект Революции. Класс транспорта - средний (43-64 места).

Новый маршрут 4. Изображение предоставлено пресс-службой мэрии.

Схема движения, которую в двух словах не опишешь, принадлежит новому маршруту под предварительным названием 16. Его построят на фундаменте 16В и 28. Автобус стартует у завода ВГСМ в Придонском, добирается оттуда на бульвар Победы, далее через Московский проспект, 45-й Стрелковой Дивизии и Солнечную (тут транспорта отродясь не было) выбирается на Машиностроителей, а потом по 9 Января возвращается в Придонской. Здесь ожидаются автобусы среднего класса (43-64 места).

Новый маршрут 16. Изображение предоставлено пресс-службой мэрии.

Запланированы также два новых троллейбусных маршрута. Так называемый НМТ1 свяжет ВАСО и Перхоровича через Ленинский проспект, Чернавский мост, проспект Революции, Кирова, Ворошилова, Космонавтов, Пеше-Стрелецкую.

Новый маршрут троллейбуса 1. Изображение предоставлено пресс-службой мэрии.

НМТ2 пойдет от Перхоровича по Пеше-Стрелецкой и Московскому проспекту в самые недра Северного микрорайона. Там будет делать круг и возвращаться обратно в Советский. Это дублер измененного маршрута 17 с единственным отличием: круг по Северному он будет давать в обратную сторону, чтобы все пассажиры смогли не только доехать до нужной точки, но и вернуться обратно.

Новый маршрут троллейбуса 2. Изображение предоставлено пресс-службой мэрии.

Кстати, уже известны 29 маршрутов, которые хотят ликвидировать (как подчеркивают в мэрии, без потери разветвленности сети).

Ознакомиться с проектом новой маршрутной сети можно по ссылке.

Добавим, что на днях стало известно о возможном подорожании проезда до 23 рублей в середине сентября.